Papel dos artistas na era tecnológica

Por séculos, os artistas têm sido fundamentais na evolução das sociedades. Artistas visuais, músicos, escritores, coreógrafos, entre outros profissionais das artes, desempenham um papel único ao questionar ideias e subverter paradigmas. Sua relevância no desenvolvimento da tecnologia, no entanto, é muitas vezes ignorada e mal aproveitada. Em um mundo em constante evolução tecnológica e com urgência de objetividade, é fácil esquecer o papel crucial que os artistas desempenham.

A inovação técnica é impulsionada por avanços científicos e engenharia precisa, certamente. Ainda que pareça uma ideia distante, os artistas podem trazer uma perspectiva singular para o desenvolvimento tecnológico, diante de sua habilidade de pensar e criar fora da caixa.

A ideia de "pensar fora da caixa" tem sido valorizada nos últimos anos, especialmente no campo da inovação. Já para o artista, essa mentalidade não é uma opção ou uma estratégia ocasional: é o ponto de partida de tudo o que fazem. O artista é, por natureza e formação, um questionador fora da caixa. Ao contrário de outros profissionais, o artista não precisa sair da caixa, pois ele nunca esteve dentro dela. Ele sempre esteve à margem, fora do centro, olhando o mundo com uma perspectiva única, ultrapassando limites e criando novos territórios.

Os artistas têm a habilidade de subverter o status quo e questionar as normas-formas estabelecidas. Enquanto outros setores focam na resolução de problemas e no desenvolvimento de produtos específicos, os artistas desafiam os propósitos e funções dessas soluções. Por meio do pensamento divergente, permitem o nascimento de ideias disruptivas e de mundos alternativos, com diferentes realidades a serem exploradas e reimaginadas. Ao programar essa nova visão, influenciam a forma como as pessoas interagem com o ambiente e compreendem sua própria realidade.

Os avanços tecnológicos exigem considerações éticas, sociais e emocionais complexas, para as quais os artistas estão sensivelmente treinados para lidar, o que permite tornar o aporte técnico mais humano e inclusivo; trazem à tona preocupações importantes, como privacidade, diversidade, equidade, autoria, propriedade intelectual e impacto ambiental, por vezes negligenciadas na busca pelo progresso.

Como podemos incentivar a colaboração interdisciplinar entre artistas e desenvolvedores de tecnologia para criar processos e produtos inovadores?

Um ótimo exemplo é a contribuição que a linguagem e os artistas da dança podem trazer ao desenvolvimento de tecnologias como blockchain, NFTs, metaversos, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, robótica, engenharia de jogos e modelagem e animação 3D. Anteriormente, um dos desafios dessas tecnologias estava em representar os corpos em ambientes digitais. No entanto, agora estamos entrando em um novo paradigma: o da presentificação dos corpos em ambientes virtuais. E é exatamente nesse ponto que os artistas da dança desempenham um papel fundamental. A dança é uma fonte rica de dados sobre como os corpos se movem, interagem, se expressam e se presentificam no espaço-tempo. Enquanto a tecnologia avança na imitação do corpo-comportamento humano, é o artista quem visualiza, cria, dirige, reimagina e ressignifica esse corpo e o nutre com sensibilidade e emoção.

A ideia de “presença” é fundamental na dança, pois ela lida com o corpo vivo e orgânico como suporte da obra artística. Para alcançar essa presença, bailarinos, coreógrafos e diretores desenvolvem técnicas capazes de atualizar o corpo no momento da instauração da obra, para que ele esteja íntegro, comprometido com a ação, conectado ao espaço e a seus estímulos.

Já no meio digital e no contexto dos robôs também há busca por essa presença, a fim de possibilitar imersão e interação potencializadas. Porém, nesse ambiente os corpos são outros: não têm carne, nem osso. São corpos moles, rígidos, plásticos, pixels, maquínicos, avatares, sujeitos a diferentes gravidades, com articulações hiperflexíveis e interpenetrações mútuas. Surge a questão: como conferir presença a esses corpos? A dança, por meio da sua lógica coreográfica, oferece uma abordagem especializada para a emulação da presença física, para a geração e treinamento de corpos digitais e robóticos atualizados e responsivos, dotados de peso, fluxo, velocidade, foco e volume, elementos fundamentais dessa linguagem artística.

Essa busca pela presença dos corpos nos ambientes virtuais está intimamente ligada ao futuro dos relacionamentos no metaverso e às formas de convivência com as máquinas, em que a conexão entre o digital e o físico (figital) vai exigir diferentes abordagens para o corpo e seus movimentos. Ao trazer os fundamentos da dança para as linguagens tecnológicas, os artistas produzem novas possibilidades criativas e revelam uma noção ampliada e democrática tanto de arte quanto de tecnologia.

Podemos incentivar uma cultura que valorize e apoie a colaboração entre arte e tecnologia de várias maneiras. É importante promover a conscientização sobre a os benefícios e as possibilidades dessa interação por meio de eventos artísticos e iniciativas formativas. O investimento em programas e bolsas de estudo que incentivem artistas, cientistas e engenheiros a trabalharem juntos também é fundamental, proporcionando espaços de co-criação e intercâmbio de conhecimentos. Nesse mesmo sentido, o estabelecimento de parcerias entre instituições artísticas, científicas e tecnológicas tem o poder de gerar novas redes de colaboração e compartilhamento de recursos. Por fim, é essencial o apoio financeiro para projetos artísticos e tecnológicos inovadores, com o reconhecimento do valor da arte na criação de um futuro mais diverso, inclusivo e centrado no ser humano. Um esforço coletivo para instaurar mais conversas entre arte e tecnologia promoverá um ambiente ainda mais propício à inovação, com perspectivas mais plurais e atento às necessidades, às experiências e às inteligências humanas.



* Diego Mac é também artista 3D. Produtor e gestor cultural. Doutorando em Artes Cênicas. Diretor da Macarenando Dance Concept. Atualmente, dedica-se à criação artística baseada na mistura da linguagem da dança com técnicas de animação e simulação 3D, blockchains, metaversos e NFTs. Foi selecionado para expor seu trabalho no evento NFT.NYC, recebeu o Prêmio Açorianos de Dança 2022 como Personalidade do Ano por seu trabalho inovador em dança 3D e recebeu o Prêmio Trajetórias Culturais pelo desenvolvimento de seu trabalho artístico.