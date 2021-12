Rafael Malenotti e sua Tremenda Noite do Rei

publicidade

Rafael Malenotti é um daqueles caras criativos, irrequietos e proativos. Além de ser o frontman da banda Acústicos & Valvulados, ele já desenvolve há mais de uma década um projeto em tributo a Roberto e Erasmo Carlos. “A Tremenda Noite do Rei” será apresentada neste domingo às 19h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda no sympla.com.br/araujovianna e no dia as pessoas podem levar alimentos e brinquedos.

O primeiro encontro de Rafael com o Rei Roberto foi há 20 anos. Desde então, encontros e participações nos shows da dupla da Jovem Guarda foram constantes e a admiração só cresceu. Ao Caderno de Sábado, Rafa conta como começou a paixão pelos dois. “Eu tenho lembranças com clareza de ouvir ainda criança a canção ‘Guerra dos Meninos’, com vocais infantis fazendo lá, lá, lá, lá... Eu tenho lembrança cristalina de cantar ‘Cama e Mesa’, de 1981, de forma inocente. Eu tinha oito anos e não sabia o que queria dizer eu quero ser seu batom. Roberto e Erasmo fazem parte do DNA do brasileiro”, afirma.

O repertório previsto para o show terá todas as fases da dupla, como “É Proibido Fumar”, “É Preciso Saber Viver”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Detalhes”, “Emoções”, “Café da Manhã” e Mulher”. Malenotti conseguiu todas as autorizações para executar as músicas. No show de Erasmo em novembro, o músico encontrou o ídolo que disse: “Cebola, você um dia vai fazer 80”. “Cebola é meu apelido para ele, pois quando eu encontro eu caio no choro. Eles foram os grandes responsáveis por abrasileirar o rock‘n’roll”, comenta. Para o show, Malenotti terá uma big band com 10 músicos, com caras como Luciano Albo, Pedro Petracco e Edu Meirelles.