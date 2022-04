Shows de Skank e Melim em Porto Alegre

publicidade

A “Turnê da Despedida”, que celebra a história de 31 anos da banda mineira Skank, antes de sua separação por tempo indeterminado, tem o seu penúltimo capítulo no RS neste sábado, 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Depois do período de pandemia, o Skank está de volta aos palcos. Ao longo destas mais de três décadas foram nove álbuns de estúdio, alguns deles presença obrigatória em listas de melhores de todos os tempos do pop-rock nacional e que somam mais de 5 milhões de exemplares vendidos; três ao vivo que registraram o nível de ataque e a catarse de seus shows em diferentes fases da carreira; e uma coleção de sucessos que não encontra paralelo nas últimas três décadas. Foram 40 hit singles, 29 deles entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil, 25 em trilhas de novela, dois mega hits que marcaram fases distintas e igualmente bem sucedidas do grupo (“Garota Nacional” em 1996 e “Vou deixar” em 2004). Ingressos pelo sympla.com.br. No domingo, às 20h, o Skank faz o show no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, com ingressos pelo uhuu.com.

Nascidos em Niterói, os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi formam a Melim. Donos de diversas músicas de sucesso no Brasil, como Meu Abrigo, Ouvi Dizer, Gelo e Eu Feat. Você, eles se aventuram na música desde cedo. Uniram-se para cantar em um festival, e nunca mais se separaram. Eles se apresentam hoje, 21h, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80). Após o sucesso do primeiro disco “Melim”, eles gravaram o álbum “Eu Feat. Você”, que foi indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria “Melhor Álbum de Língua Portuguesa”. Em 2021, lançaram a 2<SC120,170> parte do projeto: “Amores e Flores” que contém as faixas “Possessiva”, “Amores E Flores” e “O Bem”, releitura do sucesso doe Arlindo Cruz, sendo indicada pela segunda vez ao Grammy Latino como “Melhor Canção em Língua Portuguesa”. Ingressos: uhuu.com.