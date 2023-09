Um show apaixonado de Daniel

publicidade

Pela segunda vez no ano fui assistir ao show de Daniel no Araújo Vianna. A primeira vez levei a minha mãe que teve o prazer de conhecê-lo no camarim e confirmar o que se fala dele, que o carisma e a simpatir dele são enormes. Neste segundo show, convidei uma amiga que sabia todas as músicas de cor. Posso dizer que este show de 15 de setembro foi melhor do que o primeiro. Daniel comemora os 40 anos de carreira e reverencia o parceiro João Paulo, morto em um acidente de carro há 26 anos. A apresentação tem tudo o que um grande show pode ter. As canções mais famosas na voz de Daniel que foram executadas no DVD do espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”. São 30 ao todo, começando por “Estou Apaixonado”, versão em português de “Estoy Enamorado”, de Donato e Estefano, tema de novela nos anos 1990.



Com animação contagiante do público, o show enfileira hits que foram sucessos de João Paulo e Daniel, como “Só da você na minha vida”, “Desejo de Amar”, “Que Dure para Sempre”, “Aos Trancos e Barrancos”, “Cuida de Mim” e “Eu Me Amarrei”. Em certo ponto do meio do show, confessando a sua paixão pelo público gaúcho, ele chama o gaiteiro de Vacaria, Nego Julio, para frente do palco e é executado o “Hino Sul-Riograndense”, o “Canto Alegretense”, entoados em coro pelo público de mais de 3 mil pessoas, e segue com “É Disso que o Velho Gosta”. Auxiliado pelas vocalistas Monaliza e Fabi, ele canta algumas românticas até chegar “Minha Estrela Perdida”, quando chama Jéssica Reis, filha de João Paulo para o duo. Ainda sobra tempo para tocar o berrante antes de “Menino da Porteira” e finalizar com “Adoro Amar Você e “A Jiripoca Vai Piar”. Um show inesquecível.