Uma noite bem à brasileira na Zona Sul

A noite será bem à brasileira neste sábado, a partir das 20h, no Soulz (Otto Niemeyer, 1709), no bairro Camaquã, na zona sul da Capital. O cantor, compositor e instrumentista Felipe Guigas, conhecido pela mistura do R&B com a música jamaicana, realiza o seu projeto Convida, chamando a banda À Brasileira para um show conjunto. Guigas brinca com os gêneros e define o seu estilo como Reggae & Blues. Tem influências de Shaggy, Sean Paul, Bob Marley, Damiam Marley, Akon, Sting e Bruno Mars. Suas principais canções são “Talvez Amanhã” e “Amor Marginal”.

A banda À Brasileira é formada por Lauro Crivellaro (guitarra), Martin Estevez (bateria e voz), Gian Becker (baixo e voz). A proposta da banda é tocar música brasileira com pegada “groovada”. No repertório da noite, músicas de Alceu Valença, Tim Maia, Jorge Benjor, Seu Jorge, Ultramen, Genival Lacerda, Bebeto, Gilberto Gil, entre outras. “Vou cantar algumas músicas que nunca interpretei, como é o caso de ‘Burguesinha’, do Seu Jorge”, avisa Felipe Guigas. “Nós somos amigos há algum tempo, mas nunca tínhamos tocado com o Guigas. Vai ser uma noite histórica”, afirma Lauro. Mais pelo @soulzetantofaz.