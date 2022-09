Unidos da Zona Sul

publicidade



Um dos eventos mais consolidados da Zona Sul de Porto Alegre, o Domingo Maior gerou um produto que está saindo das fronteiras do bar onde acontece uma vez por mês, o Soulz. A banda Domingo Maior irá se apresentar na virada deste sábado para domingo, a partir das 0h30min da madrugada, no Barcelos Beer Food (Doutor Barcelos, 431), no bairro Tristeza. É a primeira realização conjunta dos dois bares que contabilizam dois anos e meio (Soulz) e quatro anos e quatro meses (Barcelos) de existência.

Em conversa com dois representantes dos bares nesta semana, com João Henrique Pimentel (Soulz) e Marcelo Manique Machado (Barcelos), fiquei sabendo que a ideia nasceu do pessoal de Soulz de expandir o produto que é a banda Domingo Maior, criando mais elos com outros bares da Zona Sul. “A gente frequenta o Barcelos e eles frequentam o nosso bar. A Zona Sul precisa desta integração”, ressalta Pimentel. “Nesta banda só tem fera, caras com muita trajetória e muito talento”, complementa Manique. A atividade tem ingressos pelo sympla.com.br e também antecipado no Soulz (Otto Niemeyer, 1709) até as 23h, além de na hora e no local.

“Quisemos fazer algo especial para marcar os números que tem a ver conosco, o 1709 deste 17 de setembro, que é o endereço do nosso bar.

A banda do Domingo Maior terá a seguinte formação neste show de sábado: Luciano Vieira, Felipe Guigas, Adi e Leandro Zamba (nos vocais e violões), Rick De La Torre (bateria e percussão, Ido Schneider Jr. (contrabaixo), Rafael Peres (teclado) Serginho (trombone) e Tuzinho (trompete). O show terá participação especial da dupla Lucas & Gabriel, que antes, às 20h, fará show de aquece no Soulz, com Vitor Fonseca (bateria). “O objetivo é sempre haver uma integração maior entre os bares e faremos ainda mais coisas juntos, com certeza”, revela Manique. “A galera quando sai do Soulz vai direto para o Barcelos, é um caminho natural”, afirma Pimentel. Da minha parte, posso dizer que gosto muito dos dois bares e que eles pregam o bem-estar do público, a boa música, o atendimento diferenciado e uma bela oferta gastronômica e etílica. Programação imperdível.