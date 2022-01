Ziriguidum em Casa homenageia o ano de 1979

publicidade

A 24ª edição do Festival online traz repertório dos discos que fazem parte do livro “1979 – o ano que ressignificou a MPB” com artistas como Roberto Menescal, Joyce Moreno, Miltinho MPB4, entre outros. A 24ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa, a primeira de 2022, celebra um ano importante para a música brasileira: 1979. O tema vem do livro organizado por Célio Albuquerque, que será lançado pela editora Garota FM no segundo semestre. O festival vai ao ar hoje, às 20h no canal do Ziriguidum no Youtube e comemora a campanha de financiamento coletivo do livro.

Como de costume, Claudio Lins abre a noite e recebe 40 artistas para lembrar parte do repertório do ano. Entre eles, estão Ana Clara Fischer e André Bedurê, Banda Certas Canções, Chris Fuscaldo, Gustavo Macacko, João Pinheiro, Joyce Moreno, Leandro Souto Maior, Matéria de Samba, Miltinho do MPB4, Pedro Cini, Roberto Menescal e Analu Sampaio. Entre as surpresas dessa edição, a banda americana Nova fez uma versão em inglês inédita da música “Paula e Bebeto”. A cantora Vannick Belchior, filha do compositor, aparece lembrando o grande sucesso do pai: “Medo de Avião”.