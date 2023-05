Confira os filmes em exibição nos cinemas nesta terça-feira, dia 30 de maio

publicidade

ESTREIAS

A PEQUENA SEREIA

De Rob Marshall (EUA). Com Halle Bailey, Melissa McCarthy e Javier Bardem. A Pequena Sereia é a adorada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. A mais nova (e rebelde) das filhas do Rei Tritão, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel deve seguir seu coração e, para isso, ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo. Aventura.

DUBLADO - Cineflix Total 2 (21h15), Cineflix Total 2 3D (13h - 15h45 - 18h30), Cineflix Total 3 (15h15 - 18h), Cinemark Barra 3 (13h30 - 16h30 - 19h30), Cinemark Barra 5 DBOX (14h30 - 17h30), Cinemark Canoas 1 (20h15), Cinemark Canoas 3 3D (17h30 - 20h50), Cinemark Canoas 3 (14h30), Cinemark Canoas 5 (13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30), Cinemark Canoas 7 3D (15h30 - 18h30), Cinemark Ipiranga 2 3D (15h30 - 18h30), Cinemark Ipiranga 3 (13h30 - 16h30 - 19h30), Cinemark Ipiranga 5 3D (20h30), Cinemark Ipiranga 5 (14h30 - 17h30), Cinemark Wallig 3 (13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30), Cinemark Wallig 5 3D (20h30), Cinemark Wallig 5 (14h30 - 17h30), Cinépolis João Pessoa 3 3D (12h40 - 15h30 - 18h30 - 21h30), Cinépolis João Pessoa 4 (18h), Cinesystem São Leopoldo 1 (15h30 - 18h15), Cinesystem São Leopoldo 2 3D (13h45 - 16h30), Cinesystem São Leopoldo 3 (17h45), Cinesystem São Leopoldo 4 (19h - 21h40), Espaço Bourbon Country 2 (16h - 18h30 - 21h), Espaço Bourbon Country 5 (14h - 16h30), GNC Iguatemi 3 (14h - 16h40 - 19h20), GNC Iguatemi 5 (16h), GNC Iguatemi 5 3D (13h20 - 18h40), GNC Moinhos 3 (13h30 - 16h15 - 19h), GNC Praia de Belas 2 (13h20 - 18h40), GNC Praia de Belas 2 3D (16h), GNC Praia de Belas 4 (14h - 16h40 - 19h15), UCI Canoas 2 (13h30 - 16h20 - 19h10 - 21h55), UCI Canoas 3 (14h30 - 17h10 - 19h50), UCI Canoas 5 (13h - 15h45 - 21h10), UCI Canoas 6 (14h - 16h50 - 19h40).

LEGENDADO - Cinemark Barra 3 (22h30), Cinemark Barra 4 3D DBOX (15h30 - 18h30 - 21h30), Cinemark Barra 5 3D DBOX (20h30), Cinemark Canoas 7 (21h30), Cinemark Ipiranga 2 (21h30), Cinemark Wallig 8 3D IMAX (15h30 - 18h30 - 21h30), Espaço Bourbon Country 5 (19h - 21h30), GNC Iguatemi 5 (21h20), GNC Moinhos 3 (21h35), GNC Praia de Belas 2 3D (21h20), UCI Canoas 5 (18h30).

CAMPEÕES

De Bobby Farrelly (EUA). Com Woody Harrelson, Ernie Hudson e Cheech Marin. A trama segue a divertida história de um ex-técnico de basquete da liga secundária que, após uma série de erros, é ordenado pelo tribunal a gerenciar um time de jogadores com deficiência intelectual. Ele logo percebe que, apesar de suas dúvidas, juntos, esse time pode ir mais longe do que jamais imaginou. Comédia.

DUBLADO - Espaço Bourbon Country 4 (14h), GNC Iguatemi 1 (13h15), GNC Praia de Belas 5 (13h15).

LEGENDADO - Cinemark Barra 8 (16h45 - 19h45), Espaço Bourbon Country 4 (21h), GNC Iguatemi 3 (22h), GNC Moinhos 1 (14h - 18h30), GNC Praia de Belas 4 (21h50).

DIGA O QUE QUISER! EU VOU SER FELIZ A BEÇA!

De Renato Candido (BR). O documentário celebra a vida do Jovem poeta preto periférico Daniel Marques que, além de artista e ator, era ativista cultural. Em 2017, a sua morte trouxe à tona questionamentos sobre a saúde mental da juventude negra e a elaboração do luto que não só abarca a morte de Daniel, mas também todo um sistema de exclusão racial que tem resultado em adoecimento dessa população.

NACIONAL - CineBancários (19h).

MEU PAI É UM PERIGO

De Laura Terruso (EUA). Com Robert De Niro, Sebastian Maniscalco e Kim Cattrall. A trama acompanha a relação entre Sebastian e o seu pai Salvo Maniscalco. Quando o filho anuncia que irá pedir a mão de sua namorada em casamento, o pai insiste em passar um final de semana na casa dos pais da futura noite. O encontro faz com que as famílias percebam que elas não têm nada em comum. Comédia.

DUBLADO - Espaço Bourbon Country 1 (16h40).

LEGENDADO - Espaço Bourbon Country 1 (18h30), GNC Moinhos 1 (16h30 - 21h).

MEU VIZINHO ADOLF

De Leon Prudovsky (Colômbia/Israel/Polônia). Com David Hayman, Udo Kier e Danharry Colorado. Depois de perder sua família para o regime nazista, o sobrevivente polonês Marek Polsky vai viver em um vilarejo no interior da Colômbia. Em plena década de 1960, já acostumado com a solidão dos dias, o velho Polsky entra em disputa com um novo vizinho por causa de um pedaço do terreno. A situação piora quando Polsky começa a desconfiar que o alemão da casa ao lado pode ser Adolf Hitler – o que até faz algum sentido, pois a América do Sul se tornou um destino de fuga para muitos líderes do ditador. Comédia dramática.

LEGENDADO - Sala Paulo Amorim CCMQ (15h - 19h15).

SWORD ART ONLINE MOVIE PROGRESSIVE - SCHERZO DO CREPÚSCULO SOMBRIO

De Ayako Kawano (JP). Haruka Tomatsu, Yoshitsugu Matsuoka e Shiori Izawa. Dois meses se passaram desde que o jogo mortal começou, e Kirito e Asuna continuam progredindo. Eles param para pegar um tesouro, mas então devem enfrentar o monstro menos favorito de Asuna. Animação.

LEGENDADO - Espaço Bourbon Country 8 (14h - 18h).

EM CARTAZ

A ESPOSA DE TCHAIKOVSKY

De Kirill Serebrennikov (Rússia/ França/ Suíça). Com Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron e Miron Fedorov. Antonina Miliukova é uma jovem bonita e inteligente que pertence a uma família da aristocracia russa. Apesar de ter o mundo a seus pés, seu maior sonho é se casar com o compositor Pyotr Tchaikovsky. O músico aceita o casamento para acabar com os rumores sobre sua sexualidade, mas, à medida que o tempo passa, a relação fica insustentável. O filme é baseado no livro “Antonina Tchaikovsky: História de uma Vida Esquecida”, de Valeri Sokolov. Drama.

LEGENDADO - Sala Eduardo Hirtz CCMQ (16h30).

AMOR(ES) VERDADEIRO(S)

De Andy Fickman (EUA). Com Simu Liu, Phillipa Soo, Luke Bracey. Emma volta para Massachusetts em uma tentativa de reconstruir sua vida depois que seu marido Jesse desaparece em um acidente de helicóptero. Anos após o acontecimento, Emma reencontra seu antigo melhor amigo, Sam, que sempre foi secretamente apaixonado por ela, e eles se tornam inseparáveis. Recém-noivos, parece que a segunda chance de felicidade de Emma finalmente chegou. Até que um telefonema inesperado revela que Jesse está vivo. Romance.

LEGENDADO - Espaço Bourbon Country 8 (20h).

A MORTE DO DEMÔNIO: A ASCENSÃO

De Lee Cronin (EUA). Com Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies. Um conto distorcido de duas irmãs distantes cujo reencontro é interrompido pela ascensão de demônios possuidores de carne, empurrando-as para uma batalha primordial pela sobrevivência enquanto enfrentam a versão mais aterrorizante da família imaginável. Terror.

DUBLADO - Cinesystem São Leopoldo 2 (22h).

A PRIMEIRA MORTE DE JOANA

De Cristiane Oliveira (BR). Com Letícia Kacperski, Isabela Bressane, Joana Vieira e Lisa Gertum Becker. Joana, 13 anos, quer descobrir por que sua tia-avó faleceu aos 70 sem nunca ter namorado alguém. Ao encarar os valores da comunidade em que vive no Sul do Brasil, ela percebe que todas as mulheres da sua família guardam segredos, o que traz à tona algo escondido nela mesma. Drama.

NACIONAL - Sala Eduardo Hirtz CCMQ (14h45).

BEM-VINDA, VIOLETA

De Fernando Fraiha (BR/AR). Com Débora Falabella e Darío Grandinetti. Ana é uma escritora que, ansiosa em busca de inspiração para escrever "Violeta", seu próximo romance, ingressa em um conhecido laboratório literário na Cordilheira dos Andes. Nessa viagem, ela se envolve com Holden, criador de um método no qual os escritores abandonam suas próprias vidas para viverem como seus personagens. O líder carismático cativa a escritora e Ana mergulha em uma intensa investigação artística, vivendo, segundo o método orienta, como sua personagem Violeta - até que a ficção sai do controle. O longa é inspirado no romance “Cordilheira", de Daniel Galera. Drama.

NACIONAL - Sala Norberto Lubisco CCMQ (15h30).

CLOSE

De Lukas Dhont. Com Eden Dambrine, Gustav De Waele e Émilie Dequenne. Léo e Rémi, de 13 anos, são inseparáveis - melhores amigos e próximos como irmãos. Mas, quando começam um novo ano escolar, as pressões da adolescência desafiam este vínculo tão fraterno, gerando consequências inesperadas e de longo alcance. O filme foi um dos cinco indicados ao Oscar de melhor longa internacional. Drama.

LEGENDADO - Sala Norberto Lubisco CCMQ (17h30).

DO JEITO QUE ELAS QUEREM - O PRÓXIMO CAPÍTULO

De Bill Holderman (EUA). Com Candice Bergen, Diane Keaton e Jane Fonda. O filme traz de volta as quatro amigas de longa data do primeiro filme, enquanto elas levam seu clube do livro para a Itália para a divertida viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura de cross-country única na vida. Comédia.

LEGENDADO - GNC Moinhos 2 (14h30 - 16h45 - 19h10 - 21h20).

GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 3

De James Gunn (EUA). Com Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill (Chris Pratt). Ação.

DUBLADO - Cineflix Total 4 (18h20 - 21h20), Cinemark Barra 6 (15h - 18h45), Cinemark Canoas 1 (13h10 - 16h45), Cinemark Ipiranga 3 (22h25), Cinemark Wallig 2 (22h), Cinépolis João Pessoa 4 (15h - 21h), Cinesystem São Leopoldo 3 (20h30), Espaço Bourbon Country 3 (14h - 17h - 20h), GNC Iguatemi 1 (15h40 - 18h30), GNC Praia de Belas 6 (14h30 - 20h30), UCI Canoas 1 (16h20 - 21h15).

LEGENDADO - Cinemark Barra 6 (21h50), Espaço Bourbon Country 4 (18h), GNC Iguatemi 1 (21h30), GNC Moinhos 4 (21h30), GNC Praia de Belas 6 (17h30).

NINGUÉM É DE NINGUÉM

De Wagner de Assis (BR). Baseado no livro de Zíbia Gasparetto, segue o casal Gabriela e Roberto, casados e com dois filhos. Roberto perdeu o emprego e quem sustenta a casa é Gabriela, mas com o passar do tempo ele se vê preso a um ciúme doentio pela esposa, seguindo-a em qualquer lugar, fantasiando que sua esposa está tendo um caso com o chefe dela. Dr. Renato e sua esposa Gioconda também são um casal que está passando por dificuldades. O ciúme, o desespero e a falta de confiança fazem com que esses dois casais tenham suas vidas entrelaçadas por mentiras, relacionamentos desgastantes e tragédias. À medida que os cônjuges se prendem a fantasias irreais de seus pares, a história vai se desenvolver. Drama.

NACIONAL - Espaço Bourbon Country 4 (16h10).

O HOMEM CORDIAL

De Iberê Carvalho (BR). Com Dandara de Morais, Paulo Miklos e Thaíde. Aurélio é vocalista de uma famosa banda de rock que fez muito sucesso até o final dos anos 90. Na noite de retorno de sua banda aos palcos, viraliza na internet um vídeo que o envolve na morte de um policial militar. Ninguém sabe o que de fato aconteceu, mas o astro passa a ser alvo de grupos radicais. Durante uma única noite, encontrará figuras importantes de sua carreira e Helena, uma jovem jornalista determinada a descobrir o que realmente aconteceu. Drama.

NACIONAL - CineBancários (15h).

O MESTRE DA FUMAÇA

De André Sigwalt, Augusto Soares (BR). Com Daniel Rocha, Tony Lee, Thiago Stechinni. O Mestre da Fumaça é um filme brasileiro de ação e comédia, escrito, produzido e dirigido por André Sigwalt e Augusto Soares. Na história, uma maldição geracional lançada pela máfia chinesa chega aos irmãos Daniel e Gabriel, e a única forma de resistirem é aprendendo a arte marcial do Estilo da Fumaça. A dupla está sempre se envolvendo em brigas com uma gangue de brutamontes conhecida como Tríade, e em uma dessas confusões, por conta da maldição, Daniel acaba hospitalizado. Agora, para salvar o irmão, Gabriel deve encontrar o louco Mestre da Fumaça e aprender a dominar o estilo polêmico para quebrar de uma vez por todas a maldição da Vingança das 3 Gerações. Comédia, ficção.

NACIONAL - CineBancários (17h).

SEM URSOS

De Jafar Panahi (Irã). Com Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri. Este é mais um longa que o diretor iraniano conduziu na clandestinidade, driblando a ordem que o impedia de trabalhar e circular pelo seu país depois que afrontou os líderes políticos e religiosos. Interpretando a si mesmo, o cineasta aparece isolado em um vilarejo do interior e, mesmo com uma internet precária, dirige a história de um casal que tenta imigrar ilegalmente para a Europa. Ao mesmo tempo, ele se vê em meio a uma discussão da comunidade sobre um casamento arranjado entre dois jovens. Drama.

LEGENDADO - Espaço Bourbon Country 8 (16h), Sala Paulo Amorim CCMQ (17h).

SUPER MARIO BROS: O FILME

De Aaron Horvath e Michael Jelenic (EUA/JP). Mario é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão para o reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser, que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhado de amigos, como Toad e Donkey Kong. Animação.

DUBLADO - Cineflix Total 4 (14h - 16h10), Cinemark Canoas 7 (13h20), Cinemark Ipiranga 2 (13h15), Cinemark Wallig 4 (12h50), Cinesystem São Leopoldo 1 (13h30), Espaço Bourbon Country 2 (14h10), GNC Moinhos 4 (13h45), UCI Canoas 1 (14h20 - 19h15).

VELOZES E FURIOSOS 10

De Louis Leterrier (EUA). Com Charlize Theron, Jason Momoa, Vin Diesel.

No décimo filme da série Velozes & Furiosos e último da nova trilogia (Velozes 8, 9 e 10), ao longo de muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem enfrentar o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e destruir tudo - e todos - que ele ama. Toretto então, comandando novamente a equipe de corredores mais conhecida do mundo, encara mais uma difícil missão sobre quatro rodas. Ação.

DUBLADO - Cineflix Total 1 (14h10 - 17h10 - 20h10), Cineflix Total 5 (15h10 - 18h10 - 21h10), Cinemark Barra 1 (14h15 - 17h15 - 20h15), Cinemark Barra 2 3D (15h15 - 18h15 - 21h15), Cinemark Barra 8 (13h45), Cinemark Canoas 2 3D (15h - 18h - 21h10), Cinemark Canoas 4 (13h - 16h - 19h - 22h), Cinemark Canoas 6 (14h - 17h - 20h), Cinemark Ipiranga 1 3D (15h50 - 18h50 - 21h50), Cinemark Ipiranga 1 (12h50), Cinemark Ipiranga 4 (14h - 17h - 20h), Cinemark Wallig 1 (14h - 17h), Cinemark Wallig 2 (13h - 16h - 19h), Cinemark Wallig 4 3D (15h - 18h - 21h), Cinépolis João Pessoa 1 3D (13h30 - 16h30 - 19h30), Cinépolis João Pessoa 2 (14h30 - 17h30 - 20h30), Cinesystem São Leopoldo 1 (21h), Cinesystem São Leopoldo 2 (19h15), Cinesystem São Leopoldo 3 (15h), Cinesystem São Leopoldo 4 (16h15), Cinesystem São Leopoldo 5 (14h30 - 17h15 - 20h), Espaço Bourbon Country 1 (14h - 20h30), Espaço Bourbon Country 7 (15h), GNC Iguatemi 2 (15h - 21h), GNC Iguatemi 4 3D (13h10 - 19h), GNC Iguatemi 6 (17h30), GNC Praia de Belas 1 (16h10 - 19h), GNC Praia de Belas 1 3D (13h10), GNC Praia de Belas 3 (17h10 - 20h10), GNC Praia de Belas 5 (15h40 - 18h30), UCI Canoas 4 (13h45 - 16h35 - 22h15), UCI Canoas 7 (14h30 - 17h35 - 20h20).

LEGENDADO - Cineflix Total 3 (20h45), Cinemark Barra 7 (13h - 16h - 19h - 22h05), Cinemark Barra 8 (22h30), Cinemark Wallig 1 (20h), Espaço Bourbon Country 7 (18h - 21h), GNC Iguatemi 2 (18h), GNC Iguatemi 4 3D (16h10 - 21h50), GNC Iguatemi 6 (14h30 - 20h30), GNC Moinhos 4 (18h40), GNC Moinhos 4 3D (15h45), GNC Praia de Belas 1 3D (21h45), GNC Praia de Belas 3 (14h15), GNC Praia de Belas 5 (21h30), UCI Canoas 3 (22h30), UCI Canoas 4 (19h25).

ESPECIAIS

NARRATIVAS AFRICANAS

Sala Redenção (Ufrgs)

NÓS, ESTUDANTES! (16h).

NAVEGANDO ATÉ KINSHASA (19h).