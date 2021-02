20ª Fenamilho Internacional pode ocorrer em novembro

publicidade

As entidades que integram a Comissão Central da Fenamilho, de Santo Ângelo, empossaram na tarde de quarta-feira (10), em reunião no Centro Administrativo do Parque de Exposições Siegfried Ritter, o secretário municipal da Fazenda, Luis Alberto Voese, como presidente da 20ª edição da feira. A data de realização ainda está em tratativas, em função da pandemia da Covid-19. Voese foi eleito por unanimidade em reunião realizada em 21 de janeiro.

O secretário da Fazenda estava respondendo interinamente pela presidência e seu nome foi aprovado de forma unânime pelos representantes da ACISA, CDL, Sindilojas, URI Campus Santo Ângelo, CNEC/IESA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Emater, das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, de Gestão e Finanças, de Governo e Relações Institucionais e da Câmara de Vereadores.

O prefeito Jacques Barbosa participou da reunião desta quarta e assinou a portaria de nomeação, homologando a decisão do colegiado. Voese revelou que a Comissão Central deverá anunciar ainda neste mês o período de realização da 20ª Fenamilho Internacional. A decisão acordada é de que o evento não será realizado no mês maio, conforme previamente programado.

Na reunião, várias possibilidades foram avaliadas pelos organizadores. A sugestão em pauta é de que o evento seja realizado juntamente com a Feira da Agroindústria e da Agricultura Familiar das Missões (FEAAGRI), de 06 a 15 de novembro. “Em razão das atuais circunstâncias, é uma possibilidade. A proposta será debatida e analisada pela comissão. Creio que em duas semanas teremos uma posição”, assegurou Voese.