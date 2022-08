8ª edição do Canto do Barril já está com as inscrições abertas

publicidade

A 8ª edição do Canto do Barril, Tradicional concurso de canto realizado durante a Semana Farroupilha de Frederico Westphalen, já está com as inscrições abertas. O festival será realizado na Praça Dom Bruno Maldaner de Frederico Westphalen, nos dias 17 de setembro de 2022 (Fase Classificatória) e 18 de setembro de 2022 (Fase Final).

As inscrições para o Festival serão gratuitas e deverão ser efetuadas entre os dias 22 de agosto a 31 de agosto de 2022 e deverão ser feitas através da internet no e-mail festivalcantodobarril@gmail.com.

Acesse a Ficha de inscrição e o Regulamento no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/14DkC08RwCV3Hmf3Fysws94XWwnedPrHK?usp=sharing

A competição musical de interpretação será dividida em 04 (quatro) categorias: Mirim (solo) – até 13 (treze) anos de idade; Juvenil (solo) – idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos; Força Livre (solo) e Força Livre Grupo.



Os inscritos serão submetidos a uma triagem e deverão enviar um Vídeo, com duração máxima de 3 minutos, contendo uma canção a escolha e interpretação do concorrente.



A seleção dos candidatos será realizada pela própria Comissão Organizadora, onde serão analisadas todas as inscrições, sendo selecionadas 10 (dez) canções em cada categoria para apresentar-se no Palco do Festival.

Confira a premiação das categorias nesta edição do Canto do Barril:

I – CATEGORIA MIRIM:

a) 1º lugar: R$ 800,00 oitocentos reais);

b) 2º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais):

c) 3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

II – CATEGORIA JUVENIL:

a) 1º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais);

b) 2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais);

c) 3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais);

III – CATEGORIA FORÇA LIVRE SOLO:

a) 1º lugar: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

b) 2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais)

c) 3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais);

IV – CATEGORIA FORÇA LIVRE GRUPO:

a) 1º lugar: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

b) 2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais)

c) 3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais);



V – APRESENTAÇÃO MAIS POPULAR: Troféu.

A escolha da apresentação mais popular será realizada através de votação do público.