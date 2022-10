Alpen Park repassa recursos para associações de proteção animal

publicidade

O Alpen Park realizou o repasse de recursos para duas associações de proteção animal de Canela. O mascote do Alpen, o simpático cachorro Bart, fez a entrega simbólica da doação para representantes da Amigo Bicho e da Amor Sem Raça na terça-feira, dia 11. Em setembro, 254 canelenses e gramadenses adquiriram passaporte pagando 50% do valor. A cada passaporte vendido o Alpen repassou R$ 10,00 para as instituições de proteção animal. Ao todo, foram doados R$ 2.540,00. O valor foi dividido entre as duas associações e irá auxiliar na compra de alimentos, medicamentos e castrações sociais.

O projeto social do parque continua até o final do mês. Em outubro, a cada passaporte adquirido por moradores de Canela e Gramado serão revertidos R$ 10,00 para instituições que auxiliam crianças na região. O principal objetivo da campanha é envolver a comunidade. Os moradores de Canela e Gramado contam com 50% de desconto no valor dos ingressos.

O Alpen Park fica na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, e funciona diariamente das 9h às 17h20. Com entrada gratuita, os passaportes custam R$ 128,00 e, na promoção, saem por R$ 64,00. Para pessoas a partir de 1,30 metro, o passaporte contempla seis atrações: Trenó, Montanha-russa, Torre de Queda Livre, Cinema 4D, Big Game e Bate-bate, que podem ser desfrutadas quantas vezes o cliente desejar. Para os visitantes de 0,80 a 1,30 metro, os passaportes custam R$ 56,00 e, na promoção, saem por R$ 28,00. Os moradores de Canela e Gramado devem apresentar comprovante de residência e documento com foto para garantir o desconto. O documento é válido para o titular e acompanhantes de primeiro grau.