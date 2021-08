ASR Futsal de Santa Rosa disputará o Gauchão 2021

publicidade

A ASR Futsal de Santa Rosa vai disputar o Gauchão 2021, com estreia marcada para o dia 4 de setembro. O time de Santa Rosa competirá nas categorias Sub 9 contra outras 14 equipes e Sub 13 contra outras 19 equipes de todo o estado. Dentre os seus adversários estão os times Cometa de Panambi, Sercesa de Carazinho, Aappf de Augusto Pestana, Bola pro Futuro de Santiago e Real de Itaqui.

Por acreditar na importância do apoio ao esporte para a formação de cidadãos, para a inclusão social e para manter o futebol vivo e forte na região noroeste do estado, as equipes da ASR Futsal vêm há dois meses em uma rotina de preparação. Os pequenos craques santarosenses enfrentam treinamento técnico e treinamento personal com o objetivo de aumentar a performance dos atletas e alcançar grandes resultados na competição, trazendo o título para a cidade.

Para o técnico, Fernando Braz, o time vem se desenvolvendo bem e as expectativas quanto ao desempenho no campeonato são grandes. “É uma oportunidade que hoje conseguimos possibilitar aos atletas de Santa Rosa e região em disputar uma competição a nível estadual. Os meninos estão muito focados nos treinos. Temos com objetivo dar sequência à este trabalho para que no futuro possamos ter um maior número de atletas para jogar em equipes do senario brasileiro e internacional”, completa Fernando.

Fazem parte da comissão técnica da ASR Futsal o preparador físico Alexsander Patrick Dunke, o preparador de goleiros Adriano Welland e o massagista Laurence Almeida. A Escola completou neste ano 10 anos de trabalho e hoje treina mais de 160 atletas, contando com o apoio da prefeitura municipal de Santa Rosa, secretaria de esporte e de patrocinadores.

O público pode acompanhar a rotina de treinos e competições da ASR Futsal pelas redes sociais, no Facebook AsrFutsalSR e Instagram @asr_futsal.