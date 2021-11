Associação de Júlio de Castilhos retoma com painéis de debate

publicidade

Um painel de debates será promovido pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos – ACCIJUC, com a coordenação Fernando Oliveira. O evento acontecerá no dia 04 de novembro, às 19h, no Centro Cultural Álvaro Pinto em Júlio de Castilhos.

Nessa edição, o tema será “Desenvolvimento da Região Central”. E, contará com grandes nomes compondo a mesa de painelistas: Ana Amélia Lemos, Secretária Extraordinária de Relações Federais e Internacionais do Governo do Rio Grande do Sul, Júlio César Viero Ruivo, Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPÊ Saúde), Luciano Schuch, Vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Roberto Argenta, Presidente da Calçados Beira Rio. A mediação ficará a cargo do Advogado, Diretor e Sócio Proprietário do Diário Santa Maria, Dr. Ricardo Jobim.

O presidente da entidade, Júlio Cesar Batistella, destaca a importância desses eventos para a região. “Estamos ainda vivendo um momento crítico em decorrência da pandemia, e falar sobre desenvolvimento da nossa região com certeza será muito importante”, finalizou Batistella.