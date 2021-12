Balneário Pinhal terá grandes atrações na noite da virada

publicidade

A Prefeitura de Balneário Pinhal preparou grandes atrações para a noite da virada. Serão dois palcos com shows que prometem animar a população local e turistas.

No Largo do Osso da Baleia, no Palco Central, haverá um show da virada com a banda Biss de Santo Antônio da Patrulha, conhecida por grandes apresentações e renome estadual. Também haverá show no palco da praia de Magistério, com a banda Estação, de Bento Gonçalves. O grupo anima grandes eventos em diversas cidades.

A Prefeitura optou por não realizar shows de fogos devido ao barulho e os danos causados aos idosos, pessoas com autismo e animais.