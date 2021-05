Bioplanet Institute realiza Drive Thru da Reciclagem nesse domingo

publicidade

O Bioplanet Institute estará realizando nesse final de semana uma campanha de reciclagem denominada “Drive Thru da Reciclagem”. A ação vai ocorrer no Tape Porã, em Santa Rosa.

O Drive Thru estará recebendo para dar a destinação correta papel, vidro, óleos residuais, plástico e metal.

A ação acontecerá no domingo (16) das 14h às 19h e, na segunda-feira das 7h às 19h. Os participantes, internautas e colaboradores podem escolher qual entidade assistencial será beneficiada com a venda do material recolhido pelo Drive Thru. O formulário para votação está disponível aqui e as 3 entidades mais votadas serão beneficiadas.

O Bioplanet Institute tem como objetivo promover a construção e expansão de uma consciência crítica do desenvolvimento sustentável das comunidades, cidades e organizações através de projetos e parcerias, afim de disseminar tecnologias sociais e sustentáveis aliadas à boas práticas.