Calena Piscinas e Aquecimento recebe prêmio “Select” da Jacuzzi

A Jacuzzi é uma marca reconhecida nacionalmente, uma das marcas mais lembradas pelos consumidores quando o assunto é piscinas e todos os anos classifica seus revendedores em níveis. Nesse ano, certificou a Calena como nível “Select”, reconhecendo o trabalho feito pela empresa.

Para Cleomar Amaral, sócio-proprietário da Calena, esse prêmio traz credibilidade para a empresa, tanto para os demais fornecedores quanto para o consumidor. “Ser reconhecido pela principal marca do setor, nos colocando no 3º nível de reconhecimento, mostra que a parceria vem dando certo e que mesmo no interior do Rio Grande do Sul, na região noroeste, podemos fazer um excelente trabalho, reconhecido por importantes marcas nacionais”, salienta.

Em 2022, a empresa busca através de seu planejamento estratégico um crescimento de 15% a 20%. “Estamos crescendo em média 15% ao ano e queremos junto a isso, aumentar a visibilidade da Calena, fixando-a e destacando-a entre as principais marcas do segmento de lazer, piscina, aquecimento e móveis, na nossa região de atuação”, afirma Cleomar.

A empresa de Santa Rosa está há 10 anos no mercado, iniciando suas operações no ano de 2012 na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e atualmente presente nas cidades de Santa Rosa e Ijuí. A Calena trabalha com piscinas de fibra, piscinas de concreto, aquecimento solar para piscina e banho. Além de lareiras, móveis para jardim e produtos para limpeza e manutenção de piscinas.