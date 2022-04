Canto Missioneiro será lançado no dia 01 de maio

publicidade

No dia 1º de maio, domingo, será realizado o lançamento da 13ª Canto Missioneiro e 12ª edição do Canto Piá Missioneiro. O ato terá como local o Centro Histórico de Santo Ângelo, com uma programação especial que marca a retomada do festival após dois anos de suspensão devido a pandemia da Covid-19.

O secretário municipal de Cultura, Marco André München, destaca que a programação inicia às 16 horas, com o lançamento do evento e abertura das inscrições. As inscrições estarão disponíveis na página do Facebook e perfil do Instagram do Canto Missioneiro, com o regulamento e ficha de inscrição. O prazo para inscrição se encerra no dia 19 de junho.

O Festival será realizado nos dias 11,12 e 13 de agosto, em princípio, programado para a Praça Pinheiro Machado, em frente a Catedral Angelopolitana. O projeto conta com Financiamento do Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Pró-Cultura RS LIC, Lei nº 13.490/10. O cartaz de divulgação do festival foi criado pelo artista Tadeu Martins.

GINCANA CULTURAL

Também será realizado o lançamento da 25ª Gincana Cultural e Social do CTG Tio Bilia que, neste ano, conta com a parceria da Secretaria da Cultura. “O tema deste ano será o Canto Missioneiro, dentro daquela iniciativa que temos de levar o festival para as escolas, aumentando o engajando da nossa comunidade com o evento”, afirma München. A Gincana Cultural será realizada até o dia 14 de agosto. No dia 22 de maio, com início às 8h30min, será realizada no CTG Tio Bilia a primeira atividade presencial da Gincana, com entrega das atividades prévias para as equipes.

SHOW E FEIRA

Às 17 horas será apresentado o show de lançamento do festival. A abertura será feita pelo pajador Valter Portalete e na sequência se apresenta o grupo Jorge Guedes & Família. Para às 20 horas está agendada a gravação do programa De Campo e Alma, da Band-RS, quando estarão se apresentando a Família München, Jorge Guedes e família e Fábio de Oliveira e Grupo de Campo e Alma. Paralelamente, a Zona de Inovação,Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZISSAN) estará realizando uma feira na Praça Pinheiro Machado em parceria com o coletivo A Gente Kombina.