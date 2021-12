Caravana “Da lenha folk Orchestra” acontece nessa sexta-feira em Independência

publicidade

O evento que acontece as 20h na rótula central, do pacato município de Independência traz a apresentação dos “Da Lenha”. A banda e sua música de rincão trata-se de uma impossibilidade. Os membros da banda residem longe da notoriedade dos grandes centros, estando muito mais próximos de Posadas, capital da província de Misiones, na Argentina do que de Porto Alegre.

As influências da banda banham-se no encontro improvável do Rio Uruguai com os rios de todo o mundo. Acontece na levada e na batida dos remos do rock, pop e folk dos mais diversos e estranhos bailes e polvoadeiras. De moderno mesmo, quase nada – pura indignação que dança.

A Da Lenha é composta pelos músicos Vinicius Kunzler (violino, bandolin e vocais), Cláudio Coelho Joner (contrabaixos e vocais), Rivas Júnior (guitarra, banjo e vocais), Flávio Almeida (Voz e percussão), Jonas Meinerz (acordeon, trumpete e vocais), Gabriel Casagrande (violão, sax e vocais) e Cristian Dog Licker (bateria, prog. eletrônica e vocais).