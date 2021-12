Caravana “Da Lenha Folk Orchestra” em Nova Candelária

publicidade

O evento que já passou pelos municípios de Independência, Bom Progresso e Restinga Seca, agora passa por Nova Candelária. Nesta terça-feira, dia 28, às 20h, na Praça Central da cidade, ocorre o espetáculo.

O grupo “Da Lenha” é composto pelos músicos Vinicius Kunzler (violino, bandolin e vocais), Cláudio Coelho Joner (contrabaixos e vocais), Rivas Júnior (guitarra, banjo e vocais), Flávio Almeida (Voz e percussão), Jonas Meinerz (acordeon, trumpete e vocais), Gabriel Casagrande (violão, sax e vocais) e Cristian Dog Licker (bateria, prog. eletrônica e vocais).

Em uma produção de LCK Eventos e Negócios, com patrocínio de Casa da Doceira, Doceoli Alimentos, SulBeef Tradição em carnes. Com financiamento de Pró-cultura RS e Governo do estado do Rio Grande do Sul.