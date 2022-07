Casa do artesão terá sede própria

publicidade

O Governo Municipal de Horizontina, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), FGTAS/Sine, Departamento de Políticas para Mulher e ACIAP, realizaram mais uma reunião mensal com o grupo de artesãs da cidade. Na oportunidade, foi apresentado o projeto de sua nova sede.

A nova sede da Casa do Artesão será localizada ao lado da casa do Empreendedor, no largo da Prefeitura Municipal. “Neste local os artesãos terão espaço adequado para desenvolver a criatividade, expor e comercializar os produtos que identifiquem o artesanato de Horizontina. Vai ser um ponto de encontro, troca de experiências e crescimento da atividade”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gilmar Quintiliano da Silva.

“Este grupo de artesãos encontrou através do artesanato um novo sentido para a vida, que vai além do valor de venda. São vínculos de amizades que, a cada feira ou reunião, se fortalecem”, destacou Angelique Dreissig, coordenadora da Agência FGTAS/Sine, órgão responsável pelas emissões das carteiras de artesão - Programa Gaúcho do Artesanato.

Em modelo de contêiner o espaço sustentável e moderno será colocado a disposição da economia solidária local, em breve, pelo município. Artesãos podem entrar em contato com o Sine para participar do grupo através do número de telefone 55 3537-7541.