Clovis Tramontina palestra em Ijuí no mês de maio

No dia 5 de maio, a partir das 19 horas e 30 minutos, o empresário Clovis Tramontina irá compartilhar sua trajetória, no Salão de Atos da Unijuí, em Ijuí. Clovis presidiu por 30 anos a maior fabricante de cutelaria do ocidente.

O empresário irá oportunizar no evento a venda do livro "Clovis Tramontina: Paixão, força e coragem". E para encerrar a programação, no final da noite acontecerá a sessão de autógrafos.

O evento é uma realização do Núcleo do Jovem Empreendedor da ACI e conta com o apoio da Unijuí. A palestra tem caráter beneficente, com destinação do valor arrecadado com os ingressos para a APAE Ijuí.

Os ingressos estão sendo disponibilizados para compra online, através da plataforma Sympla, no valor de R$30,00 para o público geral e R$20,00 para os associados da Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Para mais detalhes sobre o evento, os interessados podem entrar em contato através do telefone ou WhatsApp: (55)99607-0540.