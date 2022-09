Coopermil investe R$ 3.100.000,00 em geração de energia solar

publicidade

A Cooperativa Mista São Luiz, busca cada vez mais alternativas que melhorem sua competitividade e por consequência permita uma melhor prestação de serviços aos seus associados e a comunidade regional. Nesta semana, anunciou a decisão de investir na geração de energia através de sistemas fotovoltaicos.

O investimento em 9 usinas de geração de energia solar vai totalizar um valor de R$3.100.000,00 com um a capacidade de produção instalada de 675 kW (675.000 W). As usinas estarão sendo instaladas nas unidades da Coopermil de Linha Boa Vista - Santa Rosa, São Pedro do Butiá, Linha Timbauva - Candido Godoi, Mato Grande - Giruá, Santo Antônio - Giruá, Consolata - Três de Maio, além do Super São Luiz de Novo Machado, do Sementeiro de Cruzeiro - Santa Rosa e nas novas estruturas do Centro de Distribuição de Supermercados no anel rodoviário de Santa Rosa.

Segundo o Supervisor de Infraestrutura da Coopermil, Irio Antônio Brun, os contratos de instalação das estruturas já foram assinados com as empresas responsáveis e as obras tem previsão de conclusão até o final do ano de 2022. Nas palavras do supervisor, as noves usinas vão complementar o projeto de geração de energia iniciado pela Coopermil com a aquisição da PCH em Guarani das Missões, consolidando o projeto da Cooperativa de buscar a autossuficiência energética nos próximos anos.