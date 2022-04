Copa Docelina começa com recorde histórico do Super Tênis RS

publicidade

Com um recorde histórico de todas as edições do Super Tênis RS, a Copa Docelina, que será realizada a partir desta sexta-feira (29), em Santa Maria, terá a participação de cerca de 360 inscritos. Número expressivo e que marca a segunda edição do circuito em 2022. O Avenida Tênis Clube receberá os atletas que terão de sexta até domingo para mostrar bons jogos em mais uma edição que se consolida no calendário de tênis gaúcho. Estes números de inscritos superaram a edição do ano passado no Clube do Comércio, em Porto Alegre, que teve 352 inscritos, até então o recorde do Super Tênis RS.

Além do Avenida Tênis Clube, alguns jogos serão realizados no Clube Dores, que gentilmente cedeu quadras para isto, do contrário não seria possível concluir todo o torneio neste final de semana, dado ao incrível número de inscritos. A competição é disputada nas categorias Classes, Seniors e Infanto e dará uma premiação total de R$ 17,7 mil, com destaque para a igualdade do prêmio para as categorias Primeira Classe Feminina e Primeira Classe Masculina. Todo o valor arrecadado para a premiação foi levantado pelo Clube sede, através dos patrocinadores locais, sem a utilização de incentivo fiscal.

"A Frontec, líder no mercado brasileiro de abraçadeiras de nylon, além de sua forte atuação comercial em todo o território brasileiro e América Latina, colabora com ações da comunidade em várias áreas como segurança pública e esportes. Estamos patrocinando este evento de tênis, porque as atividades esportivas são muito importantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, e para a confraternização das pessoas adultas. O Super Tênis tem crescido anualmente com recorde de participantes, o que demonstra a importância e profissionalismo com que vem sendo dirigido ao longo do tempo. Desejamos um forte abraço para todos os participantes e colaboradores", disse o Diretor Comercial da Frontec, Arthur Leão Dalcin.

O Super Tênis é apresentado pela Frontec e o patrocínio da Cristal Têxtil e Vinícola Campestre. A promoção é da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (ALEC) e a competição tem financiamento do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo e Fundo – Pró-Esporte RS da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. O Super Tênis RS é oficializado pela FGT.