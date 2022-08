Cotrirosa inaugura na sexta-feira, 19, em Tuparendi

publicidade

A Cotrirosa inaugura no dia 19 de agosto, sexta-feira, a partir das 9h, o novo supermercado e nova loja agropecuária, no município de Tuparendi. Um ambiente moderno, amplo e agradável, para tornar a experiência de compra ainda melhor. Um espaço para toda a família e que atende as necessidades do campo e da cidade.

Um dia para comemorar e aproveitar as atividades e condições especiais de compra, que iniciam nesta data. Haverá degustação de comidas e bebidas, brinquedos para crianças e outras ações. O supermercado irá realizar a promoção Cupom da Sorte, em que duas compras terão um selo no verso do cupom fiscal. Os dois clientes que encontrarem o selo no verso não precisarão pagar pela compra, independente do valor. Já na loja agropecuária, os clientes que comprarem durante a sexta-feira e o sábado, concorrem a uma bicicleta, que será sorteada na segunda-feira, dia 22.

No dia 19, o atendimento no supermercado acontece das 9h às 19h, sem fechar ao meio-dia e o horário normal de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 19h e aos sábados das 8h às 12h e das 14h às 19h. Já a loja agropecuária terá atendimento no dia da inauguração das 9h às 17h30, sem fechar ao meio-dia e o horário nos demais dias será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e aos sábados das 8h às 12h.