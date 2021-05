Curso de Odontologia da URI Erechim oferece vestibular para o período noturno

publicidade

Uma informação importante para quem for fazer o Vestibular de Inverno para o Curso de Odontologia da URI Erechim. Os novos acadêmicos que forem ingressar a partir do segundo semestre passarão a ter aulas no período noturno.

Além da mudança de turno, os novos acadêmicos têm uma série de outras razões para vir a construir uma carreira de sucesso nesta área da saúde, explica o coordenador do Curso, professor Antônio Augusto Iponema Costa. “Em primeiro lugar, os alunos terão a oportunidade de buscar sua formação num Curso com conceito máximo do MEC, ou seja, nota 5, obtida na última visita da Comissão Avaliadora do Ministério da Educação, que encontraram uma matriz curricular inovadora, corpo docente qualificado e uma excelente estrutura física”.

Desde sua criação, em 2010, o Curso já formou sete turmas, totalizando mais de 240 alunos. Desde os primeiros semestres, informa, ainda o coordenador, os acadêmicos já possuem contato com disciplinas específicas da odontologia. A matriz curricular é composta por ampliada carga horária de aulas práticas para o desenvolvimento de habilidades e competências. No terceiro ano, iniciam os atendimentos clínicos de pacientes em uma infraestrutura composta por duas modernas clínicas multidisciplinares.

Além disso, dentro das dependências da Clínica-Escola de Odontologia, possui o Centro de Especialidades Odontológicas, um serviço de atendimento especializado vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde os acadêmicos podem realizar projetos de extensão e estágios supervisionados. Em média, são atendidos 7 mil pacientes residentes no município de Erechim.

O Vestibular de Inverno deste ano, que está com inscrições abertas até o dia 08 de junho, oferece também o Curso de Direito com vagas regulares, e vagas remanescentes para os cursos de Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas - Bacharelado, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Medicina Veterinária e Pedagogia.