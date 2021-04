Diretora-geral do Hospital Vida e Saúde é eleita vice-presidente da Federação das Santas Casas do RS

publicidade

A diretora-geral do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, Vanderli de Barros, foi eleita, nesta sexta-feira (9), vice-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul para a gestão 2021-2024. A eleição aconteceu em Assembleia Geral online, reunindo representantes de instituições de todo o Estado.

A chapa foi eleita por unanimidade. Como presidente, Luciney Bohrer, administrador do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Além de vice-presidente da Federação, Vanderli também é membro do Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB).

Integrante da Diretoria da Federação desde 2018, Vanderli de Barros assume agora um novo desafio, consolidando-se ainda mais no cenário estadual da gestão em saúde. “É com muita alegria que assumo esse desafio. Conto com a parceria de todos os hospitais, aos quais junto com o presidente Luciney e demais membros da Diretoria terei a oportunidade de representa-los”, destacou.

Vanderli reforça a importância da federação para representar as instituições e lutar para que estas tenham sustentabilidade e sigam trabalhando pela prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde. “Para nós, enquanto instituição, isso representa um avanço em representatividade para lutar pelas demandas da região e pela saúde das instituições que representam”, salienta.

À frente da Direção Geral do Vida & Saúde desde 2013, Vanderli de Barros também atuou na Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) e foi secretária de Saúde em Três de Maio, totalizando quase 30 anos de trabalho na área da saúde. “É uma extensa jornada voltada a defesa da saúde, passando por importantes instituições, e reconhecendo avanços importantes para nossa comunidade. A vice-presidência é uma função de alta representatividade, que simboliza o resultado deste trabalho”, finalizou.