EaD Unijuí: flexibilidade de horários é uma das vantagens do ensino a distância

publicidade

Bazileu Teixeira já possui uma extensa experiência profissional e está prestes a concluir o curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais, ofertado pela Unijuí na modalidade Ensino a Distância (EaD). O jovem, que chegou a cursar até o 7º semestre do curso de Administração – mas teve que interromper em razão da mudança de cidade e estado, disse que se identificou com Processos Gerenciais. “Trabalho com vendas e, quando iniciei o curso, tinha a intenção de abrir o meu próprio negócio. Vi, então, uma oportunidade de ter um aprendizado que fosse me ajudar a organizar esse sonho”, disse.

Com 17 anos, Bazileu começou a trabalhar no Sicredi e passou por diversas áreas. Ao mesmo tempo em que trabalhava na cooperativa, testava novos conceitos de negócios até chegar à sua atual empresa. Hoje, o jovem é sócio da Colhesul, mas, em parceria com a sua família, está construindo uma clínica de saúde na cidade de Independência, onde haverá salas para que profissionais possam alugar. “Muitas coisas que os professores estão nos passando, consigo aplicar no meu dia a dia, especialmente agora, que estou na reta final do curso. Várias atividades, que realizamos na prática, aproveito para utilizar na empresa como referência”, destacou o estudante, que optou pelo Ensino a Distância para poder racionalizar o tempo. “Como eu sabia que precisaria de tempo ao abrir minha empresa, a modalidade a distância veio em primeiro lugar. Optei por escolher uma instituição que já conhecia e que eu sabia da qualidade. Sei que ainda há preconceito com o EaD, mas acredito que o aprendizado, independente se for presencial ou a distância, só depende do aluno. Se ele tiver real interesse, sempre irá aprender. Cada trimestre e matéria nova que tenho, venho aprendendo coisas que aplico no meu dia a dia”, comenta.

Para conciliar os estudos à rotina, Bazileu busca adiantar ao máximo as atividades propostas no curso. “Nunca sei como vai ser o dia de amanhã na empresa. Como estamos iniciando, não há hora para parar o trabalho. Essa é a vantagem do curso a distância. Sem dizer que, sempre que eu preciso consultar algum material, ele fica na rede. Se precisar, posso consultar fora de casa.”

Para quem deseja buscar uma graduação a distância, a Unijuí oferta este e outros 14 cursos: bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e Educação Física; licenciatura em Educação Física, História, Letras: Português e Pedagogia; e de tecnologia em Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Micro e Pequenas Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística e Marketing.

O estudante pode optar por realizar a prova de vestibular online; utilizar a nota de redação de outros vestibulares da Unijuí, a partir de 2005; ou optar por utilizar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste último caso, os classificados ganharão 50% de desconto no primeiro módulo do curso. Mais informações em unijui.edu.br/ead.