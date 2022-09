Em Três Coroas, uma semana para viver cultura e literatura

publicidade

O evento, que está em sua décima sexta edição, ocorrerá nas escolas da rede de ensino municipal, de segunda a sexta-feira (3 a 7/10), e dias 8 e 9 de outubro, na Praça Affonso Saul. Escritores que abordam temáticas diversas estarão desenvolvendo atividades nas escolas, envolvendo os alunos, com bate-papo a respeito de suas obras, já lidas pelos alunos. Cada escola terá programação recheada de atividades culturais e literárias sobre o tema da edição e ainda uma atividade no Centro de Cultura, além do Trenzinho do Vale.

Já o fim de semana será repleto de atividades. Abrindo a programação, no sábado, ocorrerá lançamentos de livros, com a presença de diversos escritores, sessão de autógrafos e painel mediado pelo Conselho de Políticas Culturais. Apresentações musicais e de dança também estarão compondo as atividades, além do espaço reservado para o show de talentos, com a participação de crianças e adolescentes da cidade. E, para encerrar o primeiro dia na Praça, terá o show da banda The Beatles no Acordeon, às 19h.

No domingo, a primeira atividade será o painel Encontro das Etnias, com debate sobre a chegada dos imigrantes e a cultura trazida para Três Coroas; a importância do acolhimento em uma terra sem fronteiras. Para este, já estão confirmados representantes das etnias africana, tibetana, italiana, senegalesa, alemã, japonesa e americana, que residem na Cidade Verde. Neste dia, além de música e dança, haverá apresentação teatral. Encerrando as atividades do evento, às 17h, show de dança do grupo Ana Terra – Dançando o Rio Grande. Nos dois dias haverá pintura de rosto, brinquedo inflável, comercialização de livros e exposições. A Feira Cultural e Literária é uma realização da Prefeitura Municipal de Três Coroas.