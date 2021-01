Emagrecimento com qualidade de vida

publicidade

Ao começar no processo de emagrecimento, devemos ter cuidado para que seja feito de forma saudável e com ativos que proporcionem mais disposição e qualidade de vida. A Mais Viva Pharma oferece uma grande diversidade de emagrecedores, sendo esses produtos naturais, com extrato padronizado de origem vegetal. E apesar de contribuírem muito para o emagrecimento, devemos ter em mente que os emagrecedores não agem milagrosamente. Eles auxiliam no processo da perda de peso mais seguro e com qualidade, sendo de grande importância que a pessoa que os utiliza tenha também, juntamente com o emagrecedor, a alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos, como aliados.

O último lançamento da linha de emagrecedores é o PhyTgen®, ele possui extrato de Romã e de Alga Wakame. De acordo com a farmacêutica Juliana Mascarenhas, farmacêutica da Mais Viva Pharma, esse produto é capaz de eliminar até 400 kcal no dia, mesmo quando o seu corpo está em repouso. Essas 400kcal equivalem a 1h de corrida, 1h de RPM e 1h30min de natação. Phytgen é eficaz na perda de peso corporal, devido ao seu potente efeito termogênico, auxiliando assim, no aumento do metabolismo e gasto calórico. Por possuírem origem natural, os emagrecedores não costumam ter contraindicação, apenas alguns termogênicos não são indicados para pessoas que tem problemas cardíacos ou alteração da pressão. Para esse público, há a opção dos descafeinados.

O PhyTgen pode ainda ser associado a outro emagrecedor, como o Menos Barriga. Produzido com o ativo Morosil, ele atua diretamente no tecido adiposo, contribui para o aumento da sensibilidade à insulina e redução de triglicerídeos/colesterol total, promovendo assim controle glicêmico e aumento da saciedade. A associação desses dois ativos vai potencializar a ação da diminuição da circunferência abdominal e a redução do peso.

Esses são apenas alguns dos mais potentes e famosos emagrecedores naturais, em meio a grande variedade que a Mais Viva Pharma apresenta, como os chás e cápsulas, já disponíveis no balcão de venda da farmácia. Além deles, também há a formulação de manipulados a partir de receita médica, produzidos especialmente de acordo com a necessidade do cliente, para uma maior eficácia. A Mais Viva Pharma estará sempre pronta para atendê-las, com tecnologias pensadas na sua saúde e qualidade de vida.