Empreendedores em destaque na ACCIJUC

publicidade

Nesta semana, dois núcleos de empreendedores da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos (ACCIJUC) desenvolveram ações em prol do empreendedorismo local. Na quinta-feira (17), ocorreu mais um encontro do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Na oportunidade, Júlio Cesar Batistella, presidente da ACCIJUC, desejou boas-vindas para as 20 novas integrantes do grupo. Ainda, ressaltou a importância do núcleo na cidade.

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras teve sua introdução em Júlio de Castilhos em 2019, e movimentou forças para que esse projeto se tornasse realidade. O grupo tem se tornado cada vez mais forte. No começo, eram 18 mulheres e, agora, são 40 empreendedoras.

Devido ao sucesso desse projeto, a associação lançou em fevereiro deste ano o Núcleo de Jovens Empreendedores, que também realizou um encontro na noite do dia 17, com foco em mídias digitais. O grupo recebeu a convidada Taís Machado, proprietária da Gestores Comunicação.

Taís abordou o tema “Como as mídias digitais podem te ajudar a vender mais”. Além disso, a comunicadora deu dicas de redes sociais e tirou dúvidas dos empresários. O grupo, que ainda está em fase de formação, hoje conta com 12 integrantes. Segundo o moderador do núcleo, Alan Roubuste Santana, o cronograma de encontros seguirá de acordo com as necessidades do grupo.