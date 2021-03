Encontro Estadual de Hortigranjeiros é transferido para 2023

publicidade

A Comissão Central Organizadora juntamente com as Entidades Promotoras do 34° Encontro Estadual de Hortigranjeiros comunicaram em nota a transferência do evento. O encontro, que aconteceria entre os dias 06 e 10 de agosto de 2021, foi transferido. A nova data marcada foi anunciada, essa semana, de 09 a 13 de agosto de 2023.

A decisão da transferência da edição vem sendo construída desde dezembro do ano passado. Um dos fatores principais foi para zelar pela saúde dos expositores, colaboradores, voluntários e visitantes, em função do agravamento da pandemia da Covid-19. Também foi levado em consideração a impossibilidade de imunização da população geral até a data do evento, por conta do elevado público que a feira recebe. Outro aspecto é o alto número de expositores presentes em pavilhões com ambiente fechado. Todos esses aspectos tornaram inviável a realização do Encontro Estadual de Hortigranjeiros. De acordo com Marcos Eduardo Servat, presidente da feira, “a decisão nunca é fácil pois envolve toda a comunidade e a expectativa dos expositores, para essa definição foi pensado em três pilares: a questão sanitária, a situação econômica da feira e da sociedade, além da segurança dos voluntários do evento”.

Mesmo sem a feira neste ano, o Hortigranjeiros está trabalhando na construção de um Projeto que marcará os 90 anos de Santa Rosa durante o mês de agosto de 2021. A intenção é valorizar a memória daqueles que construíram a história da cidade. Em nota, a Comissão reafirmou o compromisso com o desenvolvimento regional e demonstrou otimismo e confiança no País.