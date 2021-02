FAHOR inicia ano letivo com aulas presenciais na próxima semana

publicidade

Com a supervisão do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE FAHOR) e COE Municipal e seguindo os protocolos de biossegurança, a Faculdade de Horizontina (FAHOR) irá retomar as aulas no formato presencial na próxima semana. O retorno está agendado para o dia 22 de fevereiro.

Os docentes têm sido sempre desafiados a desenvolver aulas mais atrativas, com mais eficiência no aprendizado, com o uso das metodologias ativas, desde 2015. São as mais diferentes ferramentas didáticas, tecnológicas, ou não, e, por isso, em constante compartilhamento de saberes e experiências. Com isso, promovem a aprendizagem de excelência, nas áreas de Engenharia, Economia e Gestão.

Para se conectar neste novo mundo de infinitas oportunidades a FAHOR ainda oferece vagas para o Ensino Superior, com processo seletivo on-line. As inscrições e matrículas estão abertas até o dia 18 de fevereiro. Informe-se no site: vestibular.fahor.com.br.

Pandemia

Num esforço coletivo de adaptação e de aprendizagem, a comunidade acadêmica da FAHOR, desde as primeiras orientações para distanciamento social, reestruturou as atividades para modalidade remota. As atividades práticas presenciais, com uso de laboratórios, foram retomadas em junho de 2020, sendo mantidas até o final do ano, com algumas atividades mantidas on-line, como medida de prevenção a COVID- 19. Deste modo, a FAHOR cumpriu todas as horas de aulas e atividades, com esforço extra para adaptação de estudantes e professores.