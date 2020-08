Fantoches na pediatria do Hospital Santo Ângelo

publicidade

Alunas e professora do Senac Santo Ângelo visitaram a pediatria do Hospital Santo Ângelo (HSA) para uma atividade de humanização. Em mais uma iniciativa da disciplina Projeto Integrador da Turma 11 de Técnico em Enfermagem do SENAC, orientado pela professora e enfermeira Daiane Prestes, as alunas confeccionaram fantoches de super-heróis para utilizar no frasco de soro na pediatria da casa de saúde. A entrega dos brinquedos ocorreu na sexta-feira (21).

A iniciativa desenvolvida no HSA tem como objetivo tornar o ambiente hospitalar menos hostil à criança internada, fazendo com que esse período seja mais leve. A entrega foi realizada pelas alunas da turma para a gerente de enfermagem, gestora da unidade pediátrica e para a equipe de enfermagem presente na pediatria. “Agradeço mais uma vez a equipe do HSA e aos colegas do SENAC Santo Ângelo por esses momentos pequenos, mas grandiosos para nós, não apenas como profissionais, mas como cidadãos em prol de um atendimento mais humanizado. Agradeço e parabenizo às minhas queridas alunas da turma 11, sei o quanto batalharam para concretização desse trabalho", relata Daiane.

A agente de endemias da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ellen Isley Birmann, aluna da Turma 11 do curso de Técnico em Enfermagem no SENAC Santo Ângelo, destaca que o propósito do atual projeto é levar para as crianças da pediatria do HSA um pouco de alegria, coragem e cor. “Este momento já é muito complexo para os adultos, quem dirá para uma criança”, concluiu. Essa foi a segunda ação do curso no município. Em março, foi criada a Brinquedoteca na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Pippi.