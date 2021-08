FEMA é credenciada como Centro Tecnológico Machado de Assis

publicidade

O Centro Tecnológico Machado de Assis está oficialmente credenciado na Conselho Estadual de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esse passo era aguardado como decisivo pela Instituição para o prosseguimento dos preparativos de sua implantação.

Agora, o Centro Tecnológico Machado de Assis passa a ser constituído pela Unidade de Ensino Técnico Machado de Assis; pela Unidade de Ensino Médio Machado de Assis; e pela Unidade de Educação Infantil Machado de Assis (FEMINHA). Com isso, novas unidades da Instituição podem ser abertas em outros locais.

Para a diretora Mônica Gasparetto, o credenciamento representa um novo avanço para a FEMA, que tem como propósito muito mais que inspirar transformar pessoas por meio da educação. "Com a aprovação do Centro Tecnológico, podemos dar sequência a novos sonhos, cumprindo a missão de promover conhecimentos e de ser a inspiração que o mundo precisa para evoluir”, declara.

A sede do Centro Tecnológico Machado de Assis continua na Unidade I, na Rua Santos Dumont, 820, em Santa Rosa.