Filme “Scooby! 4D” é a nova atração do Alpen Park

O Scooby-doo e sua turma de combate ao crime são as novas atrações do Alpen Park, de Canela. Com exclusividade no território nacional, o filme “Scooby! Experiência 4D” entrou em cartaz no Alpen Motion. O licenciamento da animação foi feito pela Simex-iwerks diretamente com a Warner Bros.

O diretor do Alpen Park, Renato Fensterseifer Júnior, destaca que o empreendimento buscou no novo atrativo uma marca forte e divertida. “O Scooby-doo tem tudo a ver com o nosso posicionamento. O nosso mascote é o Bart, um carismático e alegre cachorro que faz bastante sucesso. Agora, o Bart tem um novo amigo. Esperamos que os visitantes aprovem a proposta”, afirma Júnior.

Inaugurado em 2009, o Alpen Motion foi o primeiro do Brasil a apresentar uma sala de cinema em quatro dimensões. Com capacidade para 50 pessoas, o Cine 4D é repleto de efeitos que tornam a experiência divertida e emocionante. Além da visão em 3D com óculos especiais, os jatos de vento e água, a trepidação e as simulações de queda nas poltronas dão a sensação de estar dentro da história. O filme pode ser conferido pelo público em diversas sessões diárias, das 9h30 às 17h.



SOBRE O FILME

Com 15 minutos de duração, a versão é uma adaptação do filme do Scooby-doo lançado pela Warner em 2020. Os amigos Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Velma e Daphne enfrentam seu maior e mais desafiador mistério quando descobrem um plano para libertar uma fera selvagem de um submundo pré-histórico. Em meio ao caos causado por robôs aterrorizantes e um vilão sedento de poder, eles descobrem mais sobre o passado de Scooby e seu legado secreto. Gerações antigas e novas reconhecerão os personagens da equipe de combate ao crime que chegarão ao fundo de qualquer mistério nesta experiência 4D.



Além do Alpen Motion, o Alpen oferece outras 11 atrações que garantem diversão em meio à natureza para toda a família: Trenó, Alpen Blizzard, Big Game, Alpen Car, Alpen Turbo Drop, Mini Rider, Alpen Kids, Alpen Race, Tirolesas, Arvorismo e Quadriciclo. Localizado a cinco minutos do centro de Canela, o Alpen Park fica na rodovia Arnaldo Oppitz, 901.