Gestores do Governo Fábio Branco participam de Capacitação com Ministro Augusto Nardes

Agir com mais transparência aliado com uma visão eficiente e eficaz está entre os focos principais do Governo Fábio Branco frente à Prefeitura de Rio Grande. Ontem (02), secretários, colaboradores e ainda convidados do meio empresarial participaram de uma palestra on-line com o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes. Na pauta, a experiência do Ministro frente às questões de Governança e o planejamento estratégico para o futuro da Noiva do Mar.

Com diversos desafios, o Prefeito projeta qualificar a gestão pública estabelecendo um processo de ferramentas que contribuem para um trabalho em conformidade com regras, garantindo a governança e a gestão de riscos eficiente. Este foi um dos grandes destaques que o Ministro fez durante a Live, até mesmo se colocando à disposição para a construção de um grupo voluntário de trabalho para qualificar a gestão pública. “A Governança está acima da gestão, a Prefeitura precisa facilitar a vida da comunidade e não ser um entrave no dia a dia. A nação brasileira precisa aprender a competir já que estamos enfrentando um momento muito difícil de sobrevivência do País”.

Nardes pontuou a importância do Governo definir o plano estratégico, com planejamento tático para os próximos anos e décadas e ainda fazer um acompanhamento diário em cima dos desafios para o desenvolvimento. O Ministro ainda destacou que avaliar os riscos é primordial e cuidando dos ciclos das políticas públicas, a imagem institucional melhora perante a sociedade, que consegue acompanhar com qualidade o trabalho do Poder Público com uma visão de futuro comprometida em qualificar o serviço público.

Branco afirmou ao Ministro, e aos demais participantes do encontro, que estruturar o trabalho de implantação de Gestão Pública com Governança e compliance é um dos principais focos das próximas semanas. A ética na prestação dos serviços públicos é cada dia mais exigido pela população. As técnicas de compliance na administração pública e privada proporcionam uma série de benefícios e a iniciativa do Prefeito Fábio Branco foi elogiada por representantes da sociedade que participaram da capacitação, como o Promotor de Justiça Marcelo Thormann, o presidente da CDL Rio Grande, Luiz Carlos Zanetti, o presidente do SINDIPESCA RS, Torquato Ribeiro Pontes Neto, e, ainda, o diretor-presidente da Wilson Sons Unidade Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti.

Augusto Nardes

Com formação em administração, com cursos de pós-graduação e mestrado em Genebra, Suíça, em estratégia do desenvolvimento, é egresso do Parlamento e apresenta o gosto pelo ideário de servir à coletividade, desde a primeira eleição, em 1972. Imbuído das responsabilidades da magistratura de contas, presidiu a Casa no biênio 2013-2014, oportunidade em que implantou, entre outros conceitos, a especialização das unidades técnicas e as auditorias coordenadas. Teve ainda a honra de estar à frente da Olacefs, na primeira vez em que o Brasil exerceu a presidência da Organização, criada há mais de 50 anos para congregar as entidades de fiscalização superior da América Latina e do Caribe. Gaúcho, missioneiro, exerce o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, desde o dia 20 de setembro de 2005.