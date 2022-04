Giruá agora conta com uma Cruz Missioneira em seu trevo de acesso

publicidade

O município de Giruá recebeu na última quarta-feira, 13 de abril, prefeitos e representantes dos municípios da Associação dos Municípios das Missões (AMM), para o ato de bênção da Cruz Missioneira, recentemente instalada no trevo de acesso ao município. Este importante símbolo de fé e proteção das Missões foi abençoado pelo padre Marcos Bialozor, pároco da Igreja Matriz Católica de Giruá.

Após a benção, o prefeito do Município enalteceu a importância do ato, elevando a identificação do município de Giruá com a região das Missões. O anfitrião Ruben ainda reforçou o amplo significado religioso do monumento para a população.

A atividade contou com a presença do presidente da AMM, Jaques Barbosa, presidente do Detur, Paulo César Kipper de Almeida, prefeitos e representantes dos 26 municípios missioneiros. Além de autoridades das forças de segurança como Polícia Rodoviária Estadual e Brigada Militar, representantes do Poder Público Municipal e imprensa.