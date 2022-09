Giruá inaugura Usina Biotérmica de Energia

publicidade

Um marco importante para a região das Missões aconteceu na cidade de Giruá, no último dia 22 de setembro, com a inauguração da Usina Biotérmica de Energia, junto à unidade da Companhia Rio-grandense de Valorização de Resíduos-CRVR. A URI Santo Ângelo, prestigiou o momento através dos professores Iuri Figueiró, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Gustavo Cantarelli, coordenador do curso de Engenharia Civil e da professora do curso de Elétrica, Caroline Darui.

O momento foi marcante para os professores, pois cinco alunos egressos dos cursos das Engenharias Elétrica e Civil, da Universidade, são os primeiros técnicos contratados, ocupando importantes funções dentro da CRVR. São eles, os engenheiros, Leonardo Lenz, Douglas Fiorin, Sinara Andreola, Amanda Marchioro e Tassia Mos, essa última sendo supervisora da CRVR unidade de Giruá.

Os professores da URI, reconhecem a importância do empreendimento na região, pois a usina possui uma planta com tecnologia avançada, com capacidade para gerar 1 Megawatt/hora de energia elétrica, proveniente de Biogás, suficiente para abastecer uma cidade de 15 mil habitantes. Para o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Iuri Figueiró, a criação da Usina Biotérmica de Energia, permitirá aos acadêmicos dos cursos da URI ampliarem seus estudos, pesquisas e estágios.