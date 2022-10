Hospital Vida e Saúde é contemplado no Fundo Social do Sicredi

publicidade

O Hospital Vida e Saúde foi uma das instituições contempladas no Fundo Social 2022 do Sicredi União RS/ES. Com o projeto “Atendimento ao Recém-Nascido em UTI Neonatal”, o Hospital foi contemplado com o valor de R$ 10 mil, que será utilizado para a aquisição de um berço aquecido.

O equipamento será utilizado no atendimento dos recém-nascidos internados na UTI Neonatal. “É no berço aquecido que o bebê é estabilizado e recebe os primeiros atendimentos, possibilitando a manutenção da temperatura corporal já que fornece calor ao bebê”, explica a gerente assistencial do Hospital, enfermeira Rosa Zorzan. Com dez leitos, a UTI Neonatal é referência no atendimento ao recém-nascido. Cadastrada na Central de Leitos do Estado, a Unidade recebe pacientes de todo o Rio Grande do Sul.

A assessora de projetos do HVS, Luciene Schröder representou a Instituição na cerimônia de anúncio dos projetos contemplados. Voltado a destinação de 2,5% dos resultados do ano anterior, o Fundo Social contempla projetos que promovem atendimentos sociais, sem fins lucrativos. “Foi com muita alegria que recebemos a notícia de sermos contemplados mais uma vez no Fundo Social, que já possibilitou a estruturação do Núcleo de Educação Corporativa e agora nos auxiliará na aquisição de um importante equipamento que qualificará ainda mais a assistência na UTI Neonatal”, finaliza o presidente Rubens Zamberlan.