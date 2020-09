Inter SM lança a terceira camiseta 2020

publicidade

Diversas ações estão sendo realizadas para a arrecadação de valores ao Esporte Clube Internacional de Santa Maria, em virtude da Covid-19. Na quinta-feira, 3, ocorreu o lançamento da terceira camiseta 2020. De forma virtual, nas redes sociais do clube e posteriormente na loja virtual, os associados conferiram o novo manto.

Normalmente, as três camisetas são lançadas antes do início da competição. Neste ano, apenas duas foram anunciadas, e a terceira seria durante os jogos. Entretanto, devido à pandemia, foi necessário inovar.

Desta vez, o uniforme não entrará em campo, porém, poderá ser o mais importante da história do clube. De acordo com o Diretor de Marketing do Inter SM, Márcio Caetano, muitas atividades estão sendo realizadas para manter o clube, no entanto, a camiseta foi a principal. “Para isso, 1000 unidades, com numeração de 1 a 1000, estão sendo disponibilizas para venda no site oficial.

As numerações de 1 a 11 serão vendidas no estilo leilão, a partir desta terça-feira, 8, e deve durar em torno de 30 dias. Cada número vai partir de um valor especifico”.

Para auxiliar nos valores, todo mês, o Inter SM conta com a venda de galeto e risoto, em formato de drive thru. A primeira edição ocorreu em agosto, e a segunda está prevista para o domingo, 13.