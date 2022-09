Lançada a Campanha fim de ano premiado 2022 da ACCIJUC

publicidade

A promoção, promovida pela Associação Comercial Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos – ACCIJUC e Prefeitura Municipal, com apoio da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – FEDERASUL e Câmara Municipal de Vereadores, foi lançada nesta sexta-feira, 16. A partir de agora, todas as empresas associadas da ACCIJUC serão convidadas, e estima-se um número significante de participantes esse ano, devido ao baixo custo de adesão.

O objetivo da campanha é impulsionar as vendas e fortalecer o comércio local, atingindo benefícios para lojistas, consumidores, setores da mídia, economia municipal e consequentemente, para todo o munícipio, por meio do aumento da arrecadação e do número de empregos diretos gerados durante as vendas de fim de ano.

A promoção passou por algumas mudanças, incluindo nome e premiação. Este ano, a campanha Fim de Ano Premiado terá 3 prêmios principais: 1º prêmio R$ 6.000,00, 2º prêmio R$ 3.000,00 e 3º prêmio R$ 1.000,00. Ainda, mais diversos prêmios serão sorteados pelas empresas participantes.

Júlio Cesar Batistela, presidente da entidade, mostrou-se empolgado com a campanha “ano passado tivemos quase 100 empresas participantes, este ano queremos crescer ainda mais. Junto com a comissão da campanha, queremos levar ao comércio de Júlio de Castilhos a oportunidade de brindar seus clientes neste fim de ano” finalizou.