Languiru vislumbra novas oportunidades com “portas abertas” na esfera Estadual

Além de participar da abertura oficial da 4ª Teutofrangofest, que ocorreu no dia 19 de agosto, na manhã de sábado, dia 20, o governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior, acompanhado de comitiva e da Primeira-Dama do Estado, Sônia Vieira, visitou a Cooperativa Languiru.

Na oportunidade as autoridades foram recepcionadas pelo presidente Dirceu Bayer e esposa, Gisela Bayer; vice-presidente Cesar Wilsmann; integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; superintendente e equipe da Cooperativa.

Bayer classificou a visita como um momento histórico para a Languiru. “Oportunidade de apresentarmos a Cooperativa, falar de nossos projetos e planejamento, da importância do trabalho realizado e do quanto contribui para o desenvolvimento socioeconômico Estadual”, frisou.

Apoio ao empreendedorismo gaúcho

O presidente se disse preocupado com o processo de desindustrialização a partir do cenário econômico de dificuldades, de alto custo de produção, especialmente para o segmento de carnes; e defendeu uma política de agregação de valor à matéria-prima, com a geração de empregos, renda e impostos para o Rio Grande do Sul. “O país precisa exportar, nós também atuamos no mercado internacional com exportações de aves e suínos, mas as empresas que investem e dão retorno localmente, como é o caso da Languiru, merecem atenção das diferentes esferas políticas, principalmente em se tratando da concorrência com produtos que ingressam no Rio Grande do Sul, vindos de outros estados e de fora do país. Por questões tributárias do Estado, perdemos poder de competitividade”, alertou.

Representatividade

Bayer também lamentou a falta de representatividade política do Vale do Taquari na esfera estadual e federal. “O ‘Vale dos Alimentos’, selo que almejamos, gera muitas riquezas, mas tem essa dificuldade para eleger seus representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, disse.

Força do cooperativismo

Vieira Jr. se disse honrado em estar na Languiru e reconheceu a sua importância para o Estado, principalmente para a região do Vale do Taquari. “O cooperativismo transforma as localidades onde está presente, como é o caso de Teutônia com a Languiru e as demais cooperativas. Traz o desenvolvimento econômico e social, gera empregos e renda”, referendou.

Medidas estruturantes

“Esse é o pior momento de um governante, seja pelos impedimentos da Legislação Eleitoral, seja pelos impedimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vedam uma série de iniciativas que poderíamos ter. Apesar disso, reafirmo que estamos abertos para receber formalmente as solicitações da Languiru e, assim, iniciarmos uma discussão dentro do governo, especialmente com a Secretaria da Fazenda”, afirmou o governador.

Vieira Jr. reconheceu a importância do agronegócio para o Rio Grande do Sul, representando 40% do PIB gaúcho. “Precisamos ter, sim, uma visão diferenciada para essa área. As preocupações que o presidente Dirceu Bayer nos traz não devem ser de um governo, mas de Estado, medidas estruturantes”, adiantou.

Em termos de política, frisou que entende a posição do presidente sobre a falta de representatividade política regional, mas ponderou que no Executivo Estadual o Vale do Taquari é muito atuante, mencionando lideranças regionais em cargos e secretarias do Governo do Estado. “Concordo que não é possível uma região da importância do Vale do Taquari não ter uma representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, concluiu o governador.

A comitiva que esteve na Languiru ainda contou com a participação do prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Forneck, acompanhado da Primeira-Dama do Município, Ilani Forneck, e da vice-prefeita, Aline Rohrig Kohl; do prefeito de Estrela, Elmar Schneider, e Primeira-Dama do Município, Vera Marchetto; do secretário estadual da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild; e do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann; entre outras autoridades e lideranças políticas.