Médicos reumatologistas vão orientar sobre doenças reumáticas no Parque da Redenção de Porto Alegre

publicidade

Médicos reumatologistas da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul (SRRS) em ação conjunta com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e associações de pacientes sairão às ruas no próximo domingo, 16, para informar e conscientizar a população sobre as doenças reumáticas, seus sintomas e a importância do diagnóstico precoce. A ação gratuita e aberta a toda população acontecerá no Brique da Redenção, das 10h às 12 h.

As ações também irão focar nos mitos sobre as doenças reumáticas, como o “reumatismo” sendo uma doença única e que só acomete idosos; alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, sempre acompanhado por um reumatologista. A campanha também terá enfoque na prevenção das doenças e na busca pela qualidade de vida. Além disso, haverá uma caminhada inicial, aplicação de testes de avaliação da saúde muscular e tenda para esclarecimentos sobre atividades físicas.

“Vamos levar informações adequadas à população, de forma direta e objetiva, para alertar que dores nas articulações podem ser sintomas de doenças reumáticas, como artrite e artrose, e devem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas de forma adequada por um reumatologista”, afirma o reumatologista Dr. Marco Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Ainda, "A ação alertará a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento nas fases iniciais das doenças reumatológicas e do relevante papel do reumatologista nos sistemas de saúde", ressalta o reumatologista Claiton Brenol, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, além de professor da UFRGS. O especialista alerta ainda que muitas das doenças reumáticas podem ser controladas de forma eficaz, com uma intervenção precoce, para minimizar sintomas, diminuir a progressão da doença – quanto mais cedo o diagnóstico, menor o dano articular.

Os reumatologistas tratam doenças que se manifestam através de dor musculoesquelética (nos músculos e articulações). Tais doenças são muito frequentes. De acordo com a SBR, a dor nas costas é a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo para o resfriado comum. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa de suas vidas.

Os médicos e profissionais de saúde distribuirão ainda cartilhas informativas sobre as principais doenças reumáticas e mais prevalentes na população brasileira. A iniciativa segue até o meio-dia com apoio do Grupal (Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre) e Alureu Sinos (associação de Lupus e outras doenças reumáticas do vale dos sinos –RS).

A campanha nacional conta com apoio de grupos de pacientes de todo o país com Grupal (Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre), Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale dos Sinos, Alureu Sinos, Apales (Associação das Pessoas Acometidas de Lupus Eritematoso Sistêmico do Estado do Rio Grande do Norte), Recomeçar (Associação de Pacientes de Doenças Reumáticas), Instituto Dé Mendonça Lupus Care, Abrapes (Associação Brasileira de Esclerodermia e Doenças Relacionadas), Borboletas da Paraíba (Lúpus), GARPB (Grupo de Apoio a Pacientes Reumáticos da Paraíba), Anfibro (Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas) e Abrapar (Associação Brasileira de Pacientes Reumáticos).

O evento é gratuito e faz parte de uma grande mobilização de médicos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) para esclarecimento sobre as principais dúvidas em relação a doenças reumáticas como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, artrose, espondiloartrites, osteoartrite, osteoporose, lombalgia, gota e fibromialgia e demais doenças reumáticas.