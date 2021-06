Modernização na iluminação pública de Santa Rosa

publicidade

Desde o início do ano, o Governo Municipal vem trabalhando na pauta sobre a iluminação pública. Esse é um dos assuntos mais solicitados entre os moradores de Santa Rosa. Pensando em modernizar e avançar nessa pauta que o prefeito Anderson Mantei e o vice-prefeito Aldemir Ulrich estão trabalhando em um novo projeto.

Santa Rosa está participando de um consórcio juntamente com outros municípios para troca de 100% da iluminação por LED. Além da qualidade da iluminação, outra vantagem é a economia que proporciona de até 80%. Com a redução do gasto mensal já torna viável o projeto que deve ser custeado em 5 anos. O vice-prefeito Aldemir Ulrich esteve em Ibirubá no COMAJA Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí. Na oportunidade, foi feita uma reunião com a empresa ganhadora da tomada de preço, para viabilizar o projeto de iluminação de LED. Aldemir destacou a importância do projeto, “Queremos fazer a troca de 100% da iluminação de Santa Rosa por LED para melhorar a qualidade da iluminação. Para isso, o Anderson e eu, estamos tratando desse assunto, desde o início do ano, para que possamos ver a melhor forma de viabilizar o projeto o quanto antes, pois essa é uma demanda antiga da comunidade”.

O COMAJA realizou a ata de registro de preços do pregão presencial 02/2021 sobre a modernização da iluminação pública. Participaram da ata os seguintes munícipios: COMAJA – Almirante Tamandaré do Sul; Barros Cassal; Ibirapuitã; Jacuizinho; Mormaço; Salto do Jacuí; Tio Hugo; Não-Me-Toque. CONFRON –Alecrim; Santa Rosa; Horizontina; Porto Lucena; Candido Godoi; Porto Mauá; Três de Maio; Tuparendi; Sete de Setembro; Dr. Mauricio Cardoso; Alegria; Independência; Paim Filho. CIRENOR – Barracão; Cacique Doble; Capão Bonito do Sul; Caseiros; Ibiraiaras; Machadinho; Sananduva; Vila Langaro; São José do Ouro; Ibiaçá. OUTROS – Gramado dos Loureiros; Entre Rios do Sul; Trindade do Sul.

Através do Consórcio é possível que os municípios consigam valor mais acessível para viabilizar. A partir de agora, o próximo passo é a empresa Quark Engenharia que venceu a tomada de preço, vir fazer projeto em Santa Rosa. Esse projeto começa ainda no mês de junho. Todas as ruas serão mapeadas. Hoje, o município tem cerca de 11 mil lâmpadas públicas entre cidade e interior.