Mourão estará na abertura oficial da Expofred

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, estará nesta quarta-feira em Frederico Westphalen na abertura oficial da Expofredi, uma das maiores feiras multissetoriais do Rio Grande do Sul. Ele deve chegar na cidade às 11h, quando vai palestrar para empresários e lideranças locais. Mourão vai falar sobre as pautas do Estado acerca da economia e desenvolvimento.

Logo após a palestra, o vice-presidente participará de uma coletiva de imprensa, seguida de almoço. Durante a tarde, às 14h, participará da abertura oficial do evento e seguirá roteiro para conhecer a Feira e visitar alguns expositores.

“É uma visita histórica. Pela primeira vez um vice-presidente visitará a Expofred. Isso mostra que a feira é importante e prestigiada, nos dá visibilidade”, destaca o prefeito José Alberto Panosso.