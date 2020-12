Município investe em videomonitoramento de escolas

publicidade

Com o objetivo de garantir o bem estar de alunos, professores, servidores da educação e de proteger o patrimônio público, o Governo Municipal está investindo mais de R$ 450 mil na ampliação do sistema de videomonitoramento da área urbana, contemplando 19 escolas da rede pública de ensino. As câmeras de vigilância estão sendo instaladas na parte externa dos educandários e estarão interligadas com a Central de Segurança Pública da Brigada Militar.

A ordem de serviço para o início da instalação foi assinada pelo prefeito Jacques Barbosa, na presença do diretor do Departamento de Processamento de Dados (DPD) da Prefeitura, José Fioravante Schneider, e do empresário Pedro Fontela, da empresa responsável pela manutenção do sistema de videomonitoramento em Santo Ângelo.

Para o chefe do Executivo o sistema é uma ferramenta importante para garantir segurança nas escolas da rede municipal agindo em proteção à comunidade escolar e inibindo o vandalismo contra o patrimônio público no período extra-escolar. Schneider explicou que o custo da primeira etapa do projeto é de R$ 453 mil com a instalação de duas câmeras por educandário (uma fixa e outra giratória), extensão da rede de fibra ótica e equipamentos tecnológicos e mobiliário para a Central da Brigada Militar. Segundo ele, a expectativa é de que até o dia 30 deste mês a primeira etapa esteja concluída, preparando as 19 das 41 escolas para o ano letivo 2021.

As câmeras de vigilância estarão posicionadas em pontos estratégicos da escola, acompanhando a movimentação externa no entorno, monitorando o fluxo do trânsito e de pessoas, inibindo possíveis contravenções, gerando um ambiente mais segurado e ordenado.

O projeto

O diretor do DPD informou que a segunda etapa do projeto será iniciada em 2021, com a instalação do sistema de videomonitoramento nas 41 escolas do município. Schneider afirmou que, por determinação do prefeito Jacques, o projeto deve ser ampliado ao longo do próximo ano para dar cobertura com vigilância eletrônica também às unidades básicas de saúde de Santo Ângelo. O município tem hoje 28 câmeras de videomonitoramento instaladas, funcionando em sua integralidade e acompanhadas 24 horas pela Central de Segurança Pública da Brigada Militar.