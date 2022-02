Museu Interativo e Via Cultural vão ser as novas atrações de Santa Rosa

publicidade

A Secretaria de Educação e Cultura de Santa Rosa desenvolveu um projeto para participar do Edital do Concurso “Museus Municipais”, do Programa Avançar na Cultura. O edital é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Sistema Estadual de Museus (SEM RS).

Com o recurso será possível a instalação de um Museu Interativo no Centro Cultural e a construção de uma Via Cultural. Dessa forma, o Centro Cívico, a Biblioteca Municipal, o Centro Cultural e a Praça da Bandeira vão estar interligados. Ao todo, mais de R$ 3 milhões vão ser investidos. O projeto contempla também, a modernização e mudança de local do Museu Municipal de Santa Rosa, local que traz uma grande contribuição para o desenvolvimento educacional e cultural da população. Em função da quantidade de acervo histórico do município expostos e guardados no museu, surgiu a necessidade de pensar em um local, mais amplo e com melhores condições para a visitação. Sendo assim, o antigo Prédio da Prefeitura de Santa Rosa, denominado Centro Cultural Prof. Fioravante Pedrazani vai receber parte do Museu Municipal do município.

Uma novidade vai ser a instalação de um Museu Interativo que vai fazer parte do Museu Municipal. Vão ser instalados equipamentos audiovisuais, telas interativas (touchscreens com software adequado), trazendo modernização na comunicação com os usuários e melhorando a conservação e preservação de parte do acervo, que vai ser exposto de forma digital através dessas telas. O Prefeito Anderson Mantei que esteve em Porto Alegre e acompanhou o lançamento do Programa destacou a importância dessas melhorias. “A nova instalação do Museu vai dar mais vida à história de Santa Rosa. Com certeza vamos ter mais visitantes que vão conhecer a história da nossa cidade e ver o desenvolvimento do município, pois vai ser um local de referência para a região”, disse.

Outra grande novidade vai ser a criação de uma Via Cultural em Santa Rosa. A Via vai ser uma extensão do Museu Municipal, um verdadeiro Museu “a céu aberto” em um ambiente externo. Na lateral do Centro Cultural vai ser construída a via que vai ligar importantes pontos culturais da cidade, como o Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges, a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, o Centro Cultural Prof. Fioravante Pedrazani e por fim, a Praça da Bandeira. Na Via Cultural vão ser instalados monumentos que contam a história de Santa Rosa e de suas personalidades. Vai ser um local cultural museológico de grande fluxo que vai disseminar a história do município e trazer mais lazer, cultura e conhecimento para os visitantes.