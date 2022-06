Nova Petrópolis prepara Festival Sabores da Colônia

publicidade

De 1º a 10 de julho, o Centro de Eventos de Nova Petrópolis recebe o Festival Sabores da Colônia, evento que evidencia a produção colonial e rural e que terá significativo crescimento na edição 2022. Entre os mais de 60 expositores confirmados, há 37 agroindústrias, oriundas de 20 cidades gaúchas. Show musicais e atrações culturais também fazem parte da programação de 10 dias, que terá entrada e estacionamentos gratuitos.

A mudança para o Centro de Eventos faz parte de um plano de reestruturação e principalmente crescimento do Festival, com o triplo de espaços de exposição e gastronomia na comparação com 2021. “A partir da experiência positiva da edição passada, tomamos a decisão de expandir o evento, tornando-o maior e mais diversificado em 2022”, afirma o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, além da mudança para o Centro de Eventos e do número maior de expositores, o Festival Sabores da Colônia terá novidades como o Espaço Kids, Pet Farm, jogos coloniais e um setor de fornos, onde serão assados pães e cucas. “Sem esquecer das atrações que já são tradicionais, como o tour rural, caminhadas, cervejarias artesanais e muito mais”, ressalta o secretário.

O palco do Festival Sabores da Colônia reunirá grandes shows musicais e atrações culturais, principalmente nas sextas, sábados e domingos. Destaque para os shows de Tchê Barbaridade (03/07), Lucas & Felipe (09/07) e Bia Socek (09/07), além de diversos conjuntos musicais de Nova Petrópolis e região. Bandinhas típicas e grupos de danças folclóricas também participarão do Festival Sabores da Colônia.

O Festival Sabores da Colônia é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, através das Secretarias Municipais de Turismo, Indústria e Comércio e de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café. Conta com patrocínio master da Sicredi Pioneira e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Patrocínio de Ecosul Energia Solar e Uniasselvi e apoio da Bitcom, Emater/RS, Casa Cooperativa e Rota Romântica.

A diversidade da produção colonial e rural

Queijos, geleias, salames, linguiças, torresmo, copa, mel, biscoitos, pães e cucas, doce de leite, melado, rapaduras e amendoins, temperos e molhos, nozes e frutas cristalizadas, erva mate, cervejas artesanais, chás, sucos e vinhos, licores e cachaças e artesanato são alguns exemplos de produtos que o visitante encontrará no Festival Sabores da Colônia. O fornecimento dos produtos coloniais e rurais caberá a 37 agroindústrias, oriundas de 20 cidades gaúchas.

Fornos com pães e cucas assados na hora

Os pães e cucas recém saídos do forno serão uma das grandes atrações do Festival Sabores da Colônia de Nova Petrópolis. Para tanto, o Centro de Eventos contará com um setor de fornos de pedra, em que a produção terá horários pré-definidos.

Festival Sabores da Colônia

Centro de Eventos de Nova Petrópolis

1º a 10 de julho

10h às 20h (de segunda a quinta-feira) e 10h às 21h (de sexta-feira a domingo)

Entrada e estacionamento gratuitos

Acesso o perfil do Festival no Instagram e o site do evento.