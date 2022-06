Orquestra de Teutônia em tour na Europa

publicidade

O Rio Grande do Sul estará em evidência na Europa, no mês de setembro, através da música. A Orquestra de Teutônia, uma das mais respeitadas do Sul do Brasil, estará participando do 10º Festival Internacional de Grimma, na Alemanha, um dos mais importantes do planeta. A participaçao ocorre a partir de projeto cultural formulado pela Nova Produções, parceira há 15 anos da Orquestra. O projeto Tour na Alemanha – Com a Orquestra de Teutônia, teve seu mérito cultural examinado e aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e que por isso poderá usufruir de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e Sistema Pró-Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A Orquestra de Teutônia foi convidada a competir na categoria Orquestras Estrangeiras, ao lado de outras renomadas orquestras do mundo. E a viagem não ocorre apenas para a participaçãono festival, mas estará se apresentando em locais públicos pela região onde acontecerá o evento.

O produtor cultural Flavio Schwede diz que, reconhecida por ser uma orquestra de múltiplos estilos, entusiasmando o público em todas as cidades por onde passa, a proposta agrega o estilo clássico das orquestras com músicas populares e aclamadas. “A Orquestra de Teutônia será responsável por levar a cultura do nosso Estado para além-mar, divulgando nossa identidade, obtendo reconhecimento internacional e fortalecendo a arte produzida no Rio Grande do Sul”, destaca. A orquestra viaja para a Europa no dia 30 de agosto e retorna ao Brasil, no dia 13 de setembro.

Tour na Alemanha – Com a Orquestra de Teutônia - Programação de shows durante a estadia em Thum e Grimma

Quinta-feira (01/09) – Concerto sob o teto “Cultural Capital Chemnitz” no Kraftverkehr Chemnitz Autium;

Sábado (03/09) – Concerto na sala de concertos do Volkshaus Thum;

Domingo (04/09) – Concerto no Tram Museum Chemnitz (local do evento);

Quarta-feira (07/09) – Concerto ao ar livre no palco borboleta em Bad Lausick;

Sábado (10/09) - Concerto no Festival de Grimma 2022;

Domingo (03/09) – Concerto na marquise Grimma para a grande noite final do 10º Festival Internacional de Música de Grimma.