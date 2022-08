Osório firma parceria com o Sebrae RS para implantação do Programa Cidade Empreendedora

publicidade

O município de Osório aderiu nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, ao Programa Cidade Empreendedora, iniciativa desenvolvida pelo Sebrae RS em parceria com o poder público. A assinatura do contrato ocorreu no Plenarinho da Prefeitura de Osório com a presença do prefeito Roger Caputi, do gerente regional do Sebrae Paulo Bruscato, do secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini, do presidente da ACIO Sergio Madalena, dos secretários municipais e demais autoridades locais. A proposta do programa em Osório foi customizada às necessidades da cidade e integra seis eixos: liderança, desburocratização, compras governamentais, turismo, valorização empresarial e educação empreendedora.

Conforme o prefeito, a implantação do Cidade Empreendedora dialoga com o que foi proposto no seu plano de governo. Ele frisou ainda que o projeto cria condições e um ambiente favorável e atraente aos negócios, além de dar agilidade e desburocratizar o processo para quem quer empreender. “Unimos esforços com o Sebrae para alcançarmos ali na frente resultados significantes para nossa cidade. Queremos criar essa cultura do empreendedorismo, estimulando isso na nossa população, buscando uma mentalidade proativa, busca de soluções, alternativas, inovações. Tenho certeza que vamos colher bons frutos com essa parceria” ressaltou o prefeito.

O gerente regional do Sebrae Paulo Bruscato ressaltou a importância da implantação do Cidade Empreendedora em Osório. “Queremos desenvolver um trabalho em conjunto com o poder público na busca do desenvolvimento da cidade. Temos certeza que os planos de trabalho vão gerar grandes frutos para Osório. Quero parabenizar a prefeitura que procurou o Sebrae para desenvolver essa parceria e estimular o empreendedorismo no município”, destacou o gerente.

Programa Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae RS voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.